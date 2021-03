Un problema de papeles entre farmacias y el PAMI golpea otra vez a jubilados de San Juan

El PAMI asegura que farmacias de todo el país no cumplieron con un paso administrativo y le deben $800 millones. Los farmacéuticos no aceptan la deuda y aseguran que ellos cumplieron las medidas y que, en todo caso, la solución es simple. En medio, como ha pasado antes, están los abuelos que a veces van de farmacia en farmacia intentando que les vendan los remedios pero los empresarios han comenzado a limitar la venta.

En San Juan ya se reportaron limitaciones a jubilados y pensionados y creen que, de no llegar a buen puerto con las negociaciones, algunas farmacias podrían dejar de venderles totalmente. Así lo aseguró Mauricio Barceló, presidente del Colegio de Farmacéuticos, a DIARIO HUARPE.

Lo llamativo es que se trata de un problema de papeles que, al parecer, surge de un problema de comunicación.

El inicio, coinciden tanto desde PAMI como del Colegio de Farmacéuticos, está en marzo, cuando comenzó el aislamiento. En ese momento el gobierno nacional decidió permitir que la compra de medicamentos se haga a través de herramientas virtuales para que los jubilados no tenga que salir dos o tres veces de sus casas para tener la receta y luego el remedio.

La metodología de emergencia permitía que los médicos desde la distancia prescribieran a los afiliados, subieran la receta a una nube y luego la farmacia bajaba este comprobante, que contaba con la firma y sello digital del profesional, y formalizaba la compra. A veces hasta permitían que lo retirara un pariente del jubilado.

Luego de esto la farmacia debía presentar el comprobante y les devolvían el dinero del porcentaje cubierto. Y es en este punto donde surge el problema: muchas farmacias en lugar de entregar el ticket de PAMI, que es el equivalente a la receta, enviaron el ticket fiscal o de compra con los troquelados de los medicamentos.

Según Marzio Meglioli, Director del PAMI en San Juan, esta metodología nunca fue aprobada a nivel nacional. Mauricio Barceló, del Colegio de Farmacéuticos, asegura que sí hubo una comunicación en marzo de 2020 que lo permitía. Esta misma discusión se repite entre las oficinas centrales de PAMI y la Confederación Farmacéutica Argentina, principales actores de la pelea ya que las ordenes llegan de Buenos Aires.

Pero a pesar del origen del conflicto, los problemas ya llegaron a San Juan. Es que la obra social de los jubilados ya anunció que a las farmacias que mandaron los ticket fiscales solamente les debitarán el dinero de los medicamentos vendidos desde mayo a diciembre del año pasado. Solo en el primer mes, a las farmacias sanjuaninas les significaría que PAMI les pague $16 millones menos.

Ante este escenario, muchas farmacias tomaron una decisión drástica: limitan la cantidad de jubilados que pueden comprar para que la retención que les haga en los próximos meses la institución sea menor. Según Barceló esta medida podría ponerse peor si no tienen una respuesta pronto. Para él, las farmacias no tienen muchas más opciones porque una baja en lo que cobrarán en los próximos meses dejará al sector, que ya ha sufrido la pandemia, más desfinanciado. Los dos sanjuaninos dijeron tener un diálogo fluido, pero hasta el momento no hay una resolución concreta.

Hay posibles salidas de este escenario desde los dos lados. Meglioli del PAMI dijo en declaraciones radiales al programa Suban el Volumen que la institución contrató dos empresas para que hagan la auditoria de más de un millón de recetas. Esto, aseguró, correrá por parte de las arcas de la institución. Barceló aseguró que es incluso bastante más simple, ya que en los tickets fiscales aparecen todos los datos necesarios para entrecruzar la información de la compra con las recetas digitales que siguen online.

Mientras tanto, la preocupación es que el tira y afloje siga impactando en la distribución de medicamentos de los jubilados sanjuaninos y argentinos.