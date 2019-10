Un proyecto de intercambio literario para celebrar los 25 años de Berlín y Buenos Aires

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Para celebrar los 25 años de hermandad entre Berlín y Buenos Aires, empezó hoy un ciclo dedicado al intercambio cultural entre ambas ciudades a partir de exploraciones urbanas de la mano de escritoras como Gabriela Cabezón Cámara y María Negroni, así como también una mesa de edición y otra traducción, que se desarrollan en el marco del proyecto "Topografías Literarias". A pesar de "una oferta cultural más globalizada con Netflix, Spotify o Instagram" que homogeneiza las singularidades, Berlín y Buenos Aires comparten una experiencia cultural común, vinculada a "la escena off, del underground, con recitales autogestionados, editoriales independientes, micropublicaciones. Comparten un espíritu de hacer algo más allá de los limites que nos enfrentamos", dice a Télam el poeta y gestor alemán Timo Berger. Con ese trasfondo independiente, la actividad principal del ciclo organizado por el Instituto Goethe para celebrar los 25 años de la hermandad entre ambas ciudades lleva por título "Topografías de lo venidero" (viernes a las 18 en el Club Cultural Matienzo) y se propone mirar hacia el futuro a partir de las experiencias que vivieron seis escritores argentinos y alemanes en sus recorridas por la Ciudad de Buenos Aires y Berlín. La idea de este cruce de escritores contemporáneos, plasmado en textos como bitácoras, fue "que recorran sus ciudades de a dos y detecten las transformaciones actuales para escribir sobre eso anticipando el Berlín, el Buenos Aires del futuro", explica Berger, curador del proyecto, quien se inspiró en las Aguafuertes de Roberto Arlt sobre la calle Corrientes. Como intercambios que transitan ciudades ajenas donde cada autor recorrió una ciudad con otro autor local como guía, lo que se escuchará el viernes son las lecturas de Tamara Tenenbaum y Max Czollek, Gabriela Cabezón Cámara y Lucy Fricke y María Negroni y Ulrike Draesner, quienes en sus textos de prosa o de poesía escribieron sobre migración, naturaleza y gentrificación en la ciudad porteña. "Cada uno de ellos no sólo tiene un estilo muy personal a la hora de escribir, sino también una mirada muy personal a la hora de acercarse a un fenómeno tan complejo como es la vida urbana y esos flujos hacia el futuro. Estoy seguro que en el entrecruzamiento de esas expresiones nos permitirán comenzar un mapeo metafórico de Berlín y Buenos Aires", dice Berger. En este sentido, explica el gestor, "no creo en el intercambio cultural entendido como el intercambio entre dos culturas, para mi son encuentros entre personas reales, que tienen un biografía y viven en ciertas circunstancias definidas. El intercambio es una manera de trascender esas limitaciones diarias". Si la topografía es una forma de describir un lugar, la topografía literaria de estas dos ciudades, dice el gestor cultural, "al fin de cuentas como toda topografía es siempre un labor de abstracción. Es un procedimiento para encontrar nuevas metáforas que nos desorienten, bajar algunas líneas, crear redes que nos den alguna pista". Además de este trazado literario, el ciclo ofrecerá una mesa de traducción (jueves a las 19 en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires) con escritores alemanes que contarán sus experiencias y una conferencia a cargo del antropólogo Gustavo Sorá y la escritora y traductora Mariana Dimópulos, que desandarán las dos vertientes de la traducción, como sistema cultural y como proceso del traducir. El mundo editorial también tendrá su capítulo en esta semana berlinesa-porteña (miércoles a las 18 en la Biblioteca Parque de la Estación) con una mesa sobre la profesionalización en los campos editoriales y literarios y la participación del editor Víctor Malumián, el escritor Enzo Maqueira, Aurélie Maurin (a cargo de un programa del Fondo Alemán para la Traducción) y Timo Berger. Y este domingo el ciclo comenzó con poesía: dos revistas literarias –una alemana "Alba. Lateinamerika Lesen" y la otra argentina "Hablar de poesía"– presentaron el resultado de sus colaboraciones en La Casa del Árbol.