Un psicóloga pasó por Yo te Invito y enseñó como acompañar a los menores en redes sociales

Los adolescentes y jóvenes utilizan cada vez más las redes sociales. Desde la pandemia de Covid-19 se calcula que lo usan un 60% más.

Para abordar el tema pasó la psicóloga Mariela Serra por Yo te Invito, el magazine conducido por Ana Paula Zabala que es emitido de lunes a viernes de 17 a 18.30 horas por la pantalla de Telesol.

Publicidad

Según la especialista, lo primero que hay que abordar como padres es qué cosas pasan en la “vida virtual” y la “vida real”. Para ilustrarlo Serra comentó: “cuando un chico por va a una pijamada por ejemplo, preguntamos con quien va a estar, quiénes lo van a cuidar, qué tienen pensado hacer, es decir, que conocemos y nos involucramos. Esto no puede dejar de pasar en la vida virtual”.

Para poder cuidar hay que establecer el control parental. Para esto los papás deben estar informados de lo que pasa en las redes sociales. Saber cómo funcionan que no es lo mismo Instagram, que Tik Tok o que Roblox.

También tener un control de cuánto tiempo pasan y con quién comparten el espacio. Estar presente en la vida virtual. Hay que tener en cuenta que los beneficios del contacto virtual no son los mismos del real.

Respecto a cómo estar presente. Ana preguntó cómo abordarlo y los límites de la privacidad.

Publicidad

Ante esto, Serra aclaró: “hay que conocer lo que hace, hasta los 18 el adolescente no tiene formada una psiquis o un juicio que le permita discernir. Por eso es tan importante que los padres estén involucrados”.

Por último, la profesional dio herramientas para la convivencia digital entre padres e hijos.

“Se tiene que hablar. Cuando veamos actitudes que cambien, que sean extrañas en nuestros chicos revisar lo que le pasa en redes. Explicar por qué hay cosas que no puede consumir o ver. Así como explicamos que una película no es apta para el, también explicarle que hay contenido que puede ver y otro que no, que más adelante puede acceder, pero que ese no es el momento”.

En síntesis los padres deben ser parte de la vida digital, de la misma manera que lo hacen en la vida real.