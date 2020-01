Un pueblo guaraní reclama viviendas al gobierno nacional tras 7 años de espera

La comunidad de Yryapu (ruido de agua), es una pequeña aldea indígena de origen guaraní, se encuentra en las afueras de la ciudad de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones (Argentina), a tan solo unos kilómetros de la Triple Frontera compartida con Brasil y Paraguay. Conforman esta comunidad unas 100 familias aborígenes quienes construyeron sus chozas sobre la tierra rojiza, manteniendo su organización ancestral y los típicos rituales espirituales.

Incluyeron en su comuna una cancha de fútbol, una escuela bilingüe dependiente del Gobierno provincial y precarias viviendas de madera, algunas instaladas con cañas de bambú. Junto a sus hogares, es común toparse con plantaciones de alimentos, que se consumen dentro de la comunidad. Y entre las casas, de un árbol a otro, las mujeres tienden la ropa que fue lavada en el río, para dejarla secar, mientras los niños corretean en los senderos. Las familias generalmente tienen de 4 a 5 hijos.

La comunidad tiene como líder a un cacique que se encarga de tomar las decisiones del colectivo por tiempo indefinido, aunque siempre debe contar con el respaldo de sus compañeros. En efecto, si esta pequeña población considera que el líder tiene un mal desempeño, se lo reemplaza por otro. A nivel provincial, estos dirigentes se nuclean en el Consejo Autónomo de Caciques.

El actual referente local se llama José Fernández, y a pesar de que sus antepasados hayan sido preexistentes a la conformación de los Estados americanos, le da orgullo ser guaraní y argentino. Ya había ocupado ese rol entre 2010 y 2015, pero lo quitaron, y el año pasado retomó el liderazgo. Sin embargo, se lo ve algo cansado. Siente que sus hermanos guaraníes no le reconocen el esfuerzo, y le fastidia que las autoridades gubernamentales hagan caso omiso a sus demandas.

En 2013, Cristina Fernández,quien era presidenta de la Argentina, solicitó al Gobierno de Misiones la construcción de 82 viviendas sólidas, más resistentes y cómodas que las simpáticas chozas actuales, pero después de 7 años aún no tienen respuestas. Y aunque ya hay algunas instalaciones de cemento, no son suficientes. Para el cacique de la comunidad Yryapu, la burocracia moderna es un fenómeno extraño y apunta a la falta de comunicación con las autoridades es abismal, al punto en que el líder no conoce las causas por las que no se han instalado de las nuevas casas.

Entre los pedidos de la comunidad, se añade la colocación de una red de agua para consumo,(si bien ya hay cuatro pozos instalados gracias al trabajo de casi 15 jóvenes de la aldea que se agruparon para garantizar este servicio no resulta suficiente) también afirman que necesitan un sistema eléctrico y un templo para Ñanderú y Ñamandú, sus dioses, para los rituales, según comentó un miembro del colectivo.

Por el momento de acuerdo a los dichos de Fernández (cacique de la comuna) el gobierno local habría ayudado en la obtención del tubo para que los habitantes tengan acceso al agua potable, pero a la mano de obra la ponen los vecinos de Yryapu de forma voluntaria.

Respecto a las viviendas se le consultó a Arnulfo Verón, a cargo de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes desde hace 20 años, y la respuesta fue: "En 2015 elevamos el pedido a Presidencia para construir 500 casas, pero nunca impulsaron el proyecto". Es decir, el Gobierno provincial le hizo la propuesta a la Administración de Mauricio Macri, quien fue el mandatario argentino hasta el 2019, pero nunca llegó el dinero.

Sin embargo, desde 2013, cuando el cacique de Yryapu solicitó las viviendas, hasta la asunción de Macri, ese país sudamericano fue gobernado por Cristina Fernández de Kirchner. Por otro lado, si el Gobierno nacional no construye las viviendas, ¿el Ejecutivo provincial no podría haberlo hecho? "Todos saben los recortes que sufrieron las provincias en la gestión de Macri, a Misiones apenas le alcanzaba el presupuesto para pagar salarios. Y la asistencia que recibieron los guaraníes, fue toda con fondos provinciales", contesta Verón.

Actualmente se calcula que ese territorio cuenta con unas 110 comunidades, compuestas por 20.000 guaraníes, de los cuales el 100 % recibe educación, el 60 % tiene un hogar de material y todas las comunidades son titulares de las tierras. Además, afirma Verón que desde 2013 se declaró a los guaraníes "como un pueblo nación, incluso antes que Bolivia". Y concluyó que : "Si les sacan la tierra y su espiritualidad, se extinguen".

A nivel municipal, la oficina de Asuntos Guaraníes se abrió recién el pasado 10 de diciembre en la ciudad de Iguazú, dirigida por Nilda Costa. Como primer balance general, señala que si bien los indígenas reciben educación en casi todos los niveles —en Yryapu se está construyendo una escuela secundaria—, y hay atención sanitaria —faltaría una ambulancia exclusiva para las comunidades—, todavía se deben fortalecer las políticas en materia de alimentación, "sacada de sus propias tierras". Y alerta: "Sobre los planes de hambre cero, aún no veo avances. Seamos realistas, ellos no ganan casi nada, deberíamos poder cubrir su nutrición".

Costa promete incentivar el desarrollo de oficios, "sin perder su cultura". Y celebra la pronta inauguración de un canal televisivo para la comunidad Mbororé, con periodistas indígenas: "Ya tenemos las antenas, podemos ir informando lo que pasa en todas las aldeas de Iguazú". Para cerrar, se sumó a las críticas contra Macri: "En estos últimos cuatro años, no llegó nada para los pueblos originarios desde Presidencia".