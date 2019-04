Un repaso por el primer capítulo de Game of Thrones

Bares copados, casas de amigos como punto de encuentro, microcines improvisados así se recibió el primer episodio de la última temporada de Game of Thrones.

La secuencia de inicio

Desde el minuto 0 la serie ya da información y retoma los grandes sucesos que ocurrieron como la boda roja y la caída del muro.

Este primer episodio sirvió para reunir a los personajes. Una gran situación inicial que en una hora no solo presentó como se encuentra el juego, sino que comenzó a atar los cabos.

A partir de acá zona plagada de spoilers.

Jon y Daenerys han llegado a Winterfell y no han sido recibidos como reyes, la incertidumbre, la desconfianza y el enojo inundaron el ambiente desde que el Lobo y la Madre de los Dragones pisaron suelo norteño.

Gran escena que nos mostró a Sansa ya no como la más Tully de la familia sino como una señora de la guerra y una lengua afilada, la Lady of Winterfell no aprueba para nada la presencia de la Targaryen. Punto a parte para la pequeña osa, Lyanna Mormont, que sigue teniendo voz en las reuniones y también cuestionó la decisión del Rey del Norte.

Arya se volvió a cruzar con el Perro y entre insultos y reclamos siguen apreciándose. Además, la pequeña asesina le pidió un arma especial a Gendry que dejó entrever cierta atracción hacia la pequeña Stark.

Por último, el reencuentro con su hermano que desde la primera temporada no se veían saturó de ternura la pantalla, aunque Arya no es la niña que huía, ahora busca a sus presas y con una cabeza bien fría le pide a Jon que no se olvide de su familia. (Ay Arya su supieras que Snow no es Snow sino un Sand).

Jon vive un romance apasionado con Daenerys, tuvo una larga escena donde montó a Rhaegal como preludio a la revelación que Sam le hizo.

“Eres Aegon Targaryen, heredero del trono de hierro”.

Ahora como legítimo rey de los Siete Reinos, Aegon/Jon deberá decidir.

Los leones están inquietos

En la casa Lannister las piezas se siguen moviendo. Cersei se muestra inconforme ante la Golden Company: son menos hombres, menos caballos y no hay elefantes pero aún así el tío de los Greyjoy logró su cometido. Además, la Lannister le puso precio a las cabezas de sus hermanos.

Un paréntesis para la casa de las Isla del Hierro, por fin Theon ha comenzado su arco de redención.

Tyrion tuvo una aparición breve, su tablero ha recibido un remezón así que debe volver a repensar el juego. La Mano de la Reina sigue siendo una incertidumbre para los fans.

En el final un viejo amigo de Bran se mostró, Jaime Lannister todo encapuchado como una sombra ingresó a Winterfell y vio frente a frente al niño que empujó ahora convertido en un ente que todo lo ve. Ahí los créditos aparecieron.

Los caminantes ausentes

El Night King no apareció pero dejó una revelación.

Entre los sobrevivientes del asedio al muro se encuntran Edd, Tormund y Beric que hallan un macabro mensaje de parte del rey helado.

El joven Ned Umber, hijo de Smalljon Umber (una de las casas que traicionó a Snow en la Batalla de los Bastardos) clavado en la pared y rodeado de brazos que formaban el espiral que identifica a los caminantes blancos.

Todo parece traquilo hasta que Ned despierta y Beric con su espada de fuego lo remata pero acá el símbolo cubierto de llamas cobra un parecido estremecedor con la insignia de la casa Targaryen.

¿A caso el Night King está yendo por una cabeza en especial?

Cargados de expectativas habrá que esperar al domingo para continuar con el desenlace de esta historia.