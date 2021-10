Un sanjuanino con discapacidad necesita ayuda para seguir estudiando

Alexis Escobar es un chico con discapacidad sanjuanino que está pidiendo ayuda a los ciudadanos para poder seguir estudiando y hacerlo con comodidad debido a que actualmente sus clases siguen siendo virtuales y no cuenta con los recursos necesarios.

El joven tiene 21 años y estudia Comunicación Social en la Universidad Nacional de San Juan. Ahí comenzó a cursar en el 2018 y hacía un gran esfuerzo para llegar. Es que él nació con mielomeningocele, razón por la que se moviliza en silla de ruedas. Para llegar hasta la Facultad de Ciencias Sociales se tomaba dos colectivos de ida y dos de vuelta, lo acompañaba siempre su hermana porque debía bajarlo de la silla para subirlo al transporte público porque rara vez hallaban un vehículo con rampa.

Con la pandemia todo se volcó a la virtualidad, incluidas sus clases. En un principio creyó que esto iba a beneficiarlo porque no iba a tener que pagar ocho pasajes por día, pero finalmente no fue así.

“La compu que tengo es bastante vieja y muy lenta. Para participar de las clases uso el celular, pero los trabajos prácticos los hago en computadora y muchas veces se me tilda y termino perdiendo todo”, contó a DIARIO HUARPE.

Alexis no cuenta con los recursos económicos para poder renovar su PC ya que, a pesar de su discapacidad, no cobra ningún tipo de beneficio. Además, sus padres no cuentan con ingresos fijos cada mes porque su papá tiene un kiosco y su mamá un taller de costura.

Es por ello que decidió realizar el pedido a los sanjuaninos para estudiar con comodidad la carrera que tanto le gusta y de la cual está cursando materias de segundo y de tercer año.

También, busca que en futuro, cuando regresen las clases presenciales, le brinden desde el municipio de Santa Lucía, departamento en el que vive, alguna forma que le facilite el llegar hasta la facultad sin tanta dificultad. Cuando era iba a la escuela una movilidad lo llevaba y los traía, pero cuando comenzó a estudiar en la UNSJ dejaron de brindarle este beneficio.

Para ayudar: 2645637492.