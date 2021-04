Un sanjuanino fue penado por amenazar a su expareja con mostrar fotos íntimas a sus amigos y familiares

La Justicia condenó a un hombre por contactarse con su expareja y amenazarla de publicar fotos íntimas de cuando andaban juntos a sus amigos y familiares. El sujeto recibió una pena de dos meses en suspenso por desobedecer una orden de alejamiento impuesta por dos juzgados distintos.

El señor L -no se lo menciona para cuidar a la víctima- a las 17.44 del lunes 5 de abril pasado le envió mensajes de texto a su ex con fotos de sus relaciones sexuales de cuando estaban juntos. Pero no era la primera vez que lo hacía, sino que el día anterior hizo lo mismo solo que esta a través del envío de un correo electrónico en el que le dejaba un mensaje con tono amenazante: "Pude rescatar fotos y videos que les van a encantar a tus parientes, amigos, vecinos, hermanos y compañeros".

La mujer hizo la denuncia en UFI Cavig y esto implicó en la detención del señor L por el delito de desobediencia.

Es que tanto el Tercer Juzgado de Familia como el Quinto Juzgado Correccional le ordenaron al hombre la prohibición de acercamiento y de actos molestos hacia la víctima. La primera tiene fecha del 12 de marzo de 2020 y el segundo de 20 de julio del mismo año.

El denunciado llegó a un acuerdo de juicio abreviado. Además de la pena, un juez le ordenó por tercera vez que no se acerque a la mujer de ninguna forma posible y le dictó reglas de conductas por dos años. En caso de no cumplir con esto, esta vez, puede ir preso al Servicio Penitenciario Provincial.

A este tipo de hechos se lo llama sextorsión, aunque todavía no está tipificado en el Código Penal Argentino como un delito en sí. El primer denunciado en la Justicia de sextorsión o pornovenganza fue el tatuador Patricio Pioli, conocido en San Juan por su trabajo. Le achacaron otros delitos como lesiones leves (agresiones físicas) y coacción (amenaza). La semana pasada empezó a ser juzgado en la provincia de La Rioja, de donde es oriundo. En caso de ser condenado, probablemente el delito de sextorsión sea clasificado dentro de la norma penal.