Un semáforo municipal: la propuesta de científicos para volver a las aulas

El Consejo Federal de Educación ideó un sistema que podría servir para que en el próximo ciclo lectivo las clases vuelvan a ser presenciales y de forma segura. Se trata de un semáforo que indica con tres colores cuándo es conveniente que los alumnos vayan, que vaya sólo una parte o que las clases sigan siendo a distancia.

El estudio asegura que la forma más segura para tomar estas decisiones es hacerlo municipio a municipio, teniendo en cuenta tres factores. Las claves son niveles de transmisión, aumento de casos en las últimas semanas y porcentaje de ocupación de la terapia intensiva de cada municipio.

Calculando a partir de los datos anteriores, el consejo genera un índice para orientar la decisión de retomar o no la presencialidad, que no solo tiene en cuenta si hay o no casos, sino que también en qué etapa de contagio se encuentra y la capacidad de respuesta del municipio.

Así funcionaría el semáforo epidemiológico

El semáforo epidemiológico municipal, forma en la que bautizaron esta herramienta, fue puesto a prueba en 18 municipios argentinos, aunque en ninguno de San Juan. Sí hubo participación de San Juan entre los investigadores, ya que estuvo presente Alejandro Castro Santander del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo.

Este programa es una propuesta de parte del consejo, lo que no significa que se vaya a aprobar o articular en todo el país. Entre las condiciones para que el semáforo pueda usarse es que haya volumen y precisión de datos a nivel municipal.