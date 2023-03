“Los sordos también tienen pecados”, fue la frase que despertó una vocación especial para el sacerdote Martín Nacusi, cuando charlaba con una amiga de su infancia hace tres años. Fue así como en plena pandemia, el presbítero decidió anotarse a un curso que años después le iba a permitir iniciar las confesiones con lengua de señas en la Catedral de San Juan, un servicio que marcará un antes y después en la vida de la Iglesia Católica.

Según las palabras del sacerdote a DIARIO HUARPE, una conversación que tuvo con una amiga de su infancia que se recibió de intérprete en lengua de señas le activó el chip que este jueves le dio un plus a su servicio pastoral. “Prometeme que vas a aprender lengua de señas, los sordos también tienen pecados” fue la frase que escuchó aquel día de 2020 que lo llevó a abrir sus ojos, para luego anotarse en un curso que lo ayudara.

Las personas con hipoacusia no suelen acudir a la iglesia por razones obvias. Sin embargo, en la provincia, aquellas que deseaban confesarse necesitaban un intérprete que le transmitiera las mismas palabras a un sacerdote, o en su defecto, escribían sus pecados en un papel que luego recibía el cura que los confesaba.

“Esa situación me sensibilizó porque la confesión es un momento de mucha intimidad y tener que hacerlo de por medio con un intérprete me pareció algo engorroso. Es colocar al intérprete al sígilo sacramental, por más que la Iglesia lo permite. Se busca que el penitente sordo no se quede sin la gracia sacramental del perdón que quizás no es la ideal”, relató Nacusi.