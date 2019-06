Un transformador de energía destrozó el techo de una casa

Las fuertes ráfagas de viento Zonda que comenzaron a llegar al Gran San Juan sobre el mediodía de este lunes, provocaron diversos daños como caída de ramas.

Probablemente el peor de estos episodios lo vivió una familia Pocito ya que el viento derribó un transformador de energía eléctrica sobre el techo de su vivienda.

DIARIO HUARPE se comunicó con Brisa Núñez, quien contó que alrededor de las 14 horas escuchó un ruido y advirtió que el elemento había caído en la cubierta de la casa ubicada en el Barrio Quinto Cuartel, en Costa Canal entre calles 8 y 9.

"Destrozó el techo y desde ese momento está cayendo el ácido del transformador. Cayó sobre la cama, la ropa de los niños. Yo no sé si eso es tóxico, me parece que no puede ser bueno para los niños", contó la madre de dos pequeños de dos años y cuatro meses de edad.

"Hemos llamado a la gente de Energía San Juan. Ellos ya están acá viendo cómo lo sacan al transformador, pero por ahora no sé si vamos a poder pasar la noche acá y si alguien nos va a pagar el daño", relató Núñez.