Un tribunal belga respalda la prohibición del velo islámico en las escuelas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La corte de apelaciones de Amberes defendió el veto del velo islámico en las escuelas, luego de que un tribunal civil en Tongres permitiera que once niñas portaran el atuendo religioso en el colegio.



La corte de apelación de Amberes, al norte de Bélgica, consideró hoy que la prohibición de llevar signos religiosos "puede ser necesario en la enseñanza", ya que "ya ha generado presiones y disturbios en el pasado".



Previamante, un tribunal civil de Tongres había fallado a favor de que que once niñas, cuyos padres iniciaron el proceso judicial, pudieran ir cubiertas con un pañuelo al colegio.



La corte de Tongres había tenido en cuenta las disposiciones de la Convención Europea de los Derechos Humanos que indica que "todos los ciudadanos deben poder vivir según su fe".



Consideró que las escuelas "no habían podido demostrar que llevar velo fuera problemático para las niñas", citó la agencia de noticias EFE.



Sin embargo, el fallo de hoy basó su argumentación en una decisión previa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que indica que la prohibición de signos convencionales supone "una limitación de la libertad de culto que solo puede autorizarse si es necesaria para mantener el orden público o proteger las libertades de los demás".



Según el tribunal, el veto "cumple este criterio" y sirve para "garantizar los derechos y libertades de todos los alumnos y padres".



Además, el fallo consideró que "los alumnos deben poder desarrollar su personalidad en un entorno libre, para que puedan emitir su propio juicio sobre su identidad, entre otras la religiosa", razón por la cual un marco de enseñanza "libre de signos ideológicos" puede contribuir a ello.