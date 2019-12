Un video publicado por una youtuber de Quilmes, el más visto del año en la Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un video publicado por una youtuber de Quilmes es el más visto del año en la Argentina, según un informe difundido hoy por YouTube con los contenidos con más repercusión en el país y el mundo.



El video de María Becerra, "Roast Yourself Challenge", tuvo también la mayor cantidad de comentarios del canal (62.000) y de likes (467.000), y llegó a los 6,4 millones de visualizaciones.



Videos e humor, desafíos, programas de TV, deportes e incluso un tutorial para aprender a bailar son otros de los destacados del año para los usuarios de la Argentina.



El informe "YouTube Rewind 2019" recopila los videos y creadores que "más se vieron, compartieron y likearon a nivel mundial, basados en datos que incluyen vistas, suscripciones, me gusta y menciones sociales", entre otras interacciones, señalaron voceros de la empresa a Télam.



"En 2019, la audiencia de YouTube unió fuerzas para establecer el récord del video más likeado, ayudar a una estrella country a liderar los rankings y llevar la popularidad de Minecraft a nuevos niveles", señala el documento.



A nivel global, sigue el impacto de la música latina: cuatro de los 10 videos más vistos son de artistas latinoamericanos, con Daddy Yankee & Snow y su hit "Con Calma", primero en el ranking global de los videos musicales más vistos en 2019.



Además, "Señorita", el video de Shawn Mendes y Camila Cabello, fue el que más le gustó a la comunidad mundial, con más de 13 millones de likes.



En cuanto a creadores, "PiewDiePie" encabeza el podio de los más vistos a nivel global: sólo este año ganó más de 22 millones de suscriptores, seguido por el creador brasileño Felipe Neto.



En la categoría "Gaming" Minecraft se convirtió en el juego más visto del año.



"El mes después de que PewDiePie publicara Minecraft Parte 1, su primer video de Minecraft en años, las cargas de videos relacionados alcanzaron un máximo histórico (en 2019 se subieron 300.000 videos más que en 2018 sobre este juego)", indicó la compañía.



En la Argentina, el top 5 de los videos no musicales lo integran, luego de Becerra, El cumpleaños de Thiago (de Robleis), Probando Comida Callejera (de Luisito Comunica), Exponiendo Infieles, El video más difícil de mi vida (de Badabún) y Marcelo Tinelli no contuvo sus lágrimas cuando escuchó cantar a Alexis Cristóbal de 12 años (de El Trece).



En cuanto a videos musicales, los artistas latinos como Daddy Yankee, Anuel AA y Maluma están entre los preferidos de los argentinos.



"A su vez, se destaca la española Rosalía, quien acumuló más de mil millones de reproducciones con su hit Con Altura junto a J. Balvin", apuntó el informe.



También aparece el trap de la mano de Neo Pistea, cantando "Tumbando el club", canción de 2017 que con este remix "consiguió superar las 100 millones de reproducciones en menos de un mes".



Paulo Londra aparece en el séptimo puesto del ranking con "Tal Vez", que alcanzó más de 3 millones de vistas.