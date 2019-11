Una abuela fisicoculturista de 82 años le dio una paliza a un ladrón

Willie Murphy tiene 82 años, aunque se conserva de manera impresionante. El secreto es que esta mujer practicó culturismo a lo largo de toda su vida, lo que le permite mantenerse en un estado de forma muy ágil, a pesar de su edad. Ese deporte realizado durante muchos años le ha permitido ahora afrontar un duro problema.

El pasado martes 19 de noviembre, Willie se encontraba tranquilamente en su casa del estado de Nueva York. Fue entonces cuando, alrededor de las 11 de la noche, un ladrón entró en su vivienda con la intención de robarla. Sin embargo, no sabía a quién se iba a tener que enfrentar.

El ladrón de 29 años y se midió con una mujer que apenas supera el 1,50 de altura y que solo pesa 47 kilos, por lo que pensó que la presa sería fácil. Pero nada más lejos de la realidad: Willie es capaz de levantar pesas de más de 100 kilos, por lo que no iba a permitir que la robaran y menos en su propia casa.

El sujeto entró en la casa de la anciana y le pidió ayuda diciendo que se encontraba enfermo. Ella no le creyó, pero él no la hizo caso e irrumpió en la vivienda. No sabía la que se le venía encima: la mujer, pese a sus 82 años, cogió una mesa de madera y se la rompió al ladrón encima, después le golpeó con una escoba y le terminó llenando de champú. Después, llamo a la policía.