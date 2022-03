Una ambulancia y un auto chocaron en el centro

Este sábado, cerca del mediodía, una ambulancia y auto chocaron en el Microcentro sanjuanino. El chofer del servicio de emergencias y una paramédica resultaron heridos.

El accidente de tránsito se produjo en el cruce de calles Laprida y Jujuy. Aparentemente, el auto circulaba por Laprida hacia el este, mientras que la ambulancia lo hacía por Jujuy al norte.

Aparentemente, el conductor Volkswagen color blanco no escuchó la sirena y no frenó para dejar la pasada de la ambulancia, que además tenía la derecha. Los vehículos colisionaron y terminaron pegados encima de la vereda del frente. Por suerte, no agarraron a peatones en el camino.

A raíz del choque, el chofer de la ambulancia terminó golpeado en el hombro y brazo izquierdo, mientras que una paramédica, con heridas en la pierna derecha. Resultaron ilesos otra paramédica del vehículo Iveco y el automovilista.