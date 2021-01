Una ayuda al ambiente de San Juan: recolectaron el doble de pilas en desuso

Cada vez más Sanjuaninos toman consciencia de lo peligroso que es dejar pilas y baterías en la basura común. O al menos esto es lo que se desprende de los números de la Secretaría de Ambiente, que duplicó la cantidad de este tipo de residuos que pudo recolectar.

En los distintos puntos de desecho seguro de pilas y en las campañas, durante este 2020 las autoridades recuperaron para tratar correctamente más de 8.000kg de estos residuos. En 2019 la campaña sólo consiguió desechar correctamente 4.770kg. Lo conseguido sólo en el último año representa el 13% de lo recolectado en más de 10 años de campaña.

El esfuerzo de la Secretaría de Ambiente por encontrar y desechar correctamente los acumuladores de energía es para evitar que terminen con los residuos comunes. Es que una pila o una batería tienen un fuerte potencial de contaminación si es tratado como el resto de los desechos de una casa. Por su composición afecta a la tierra, al agua subterránea y también la superficial.

Para que facilitarle a los sanjuaninos deshacerse de estos objetos sin daña el ambiente, existen 681 puntos activos de recolección, instalados en establecimientos educativos, comercios, hipermercados, centros de salud, edificios públicos, entre otros. Los contenedores han sumado más comodidades en los siguientes años y ahora por ejemplo cuentan con clasificadores, para que pilas, pilas botón, cargadores de celular y hasta celulares en desuso o lámparas de bajo consumo tengan un espacio específico.

Como no solo las baterías tienen efectos graves para el medio ambiente si se las desecha como cualquier otra cosa, San Juan también cuenta desde junio con lugares de recolección de aparatos eléctricos y electrónicos que no están siendo utilizados. A estos se les da un tratamiento también especial luego de ser desechados para que no contaminen el ambiente.