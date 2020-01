Una bodega argentina obtuvo en San Francisco el premio a la "Mejor Bodega del Nuevo Mundo"

La bodega Trapiche obtuvo el premio “Wine Enthusiast Wine Star Awars” en la categoría "Mejor Bodega del Nuevo Mundo", en el marco de un concurso organizado por la revista especializada Wine Enthusiast.



El galardón fue recibido por la firma argentina durante un acto celebrado en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos.



Argentina compite en la categoría denominada “Nuevo Mundo” del vino, junto a Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile, Estados Unidos (California), entre otros países.



En tanto, al rubro “Viejo Mundo” pertenecen los vinos de países de producción tradicional como Francia, Italia y España.



Esta es la segunda vez en 20 ediciones que lleva este certamen, que un establecimiento de la Argentina logra este galardón. Hace una década lo obtuvo la bodega Catena.



El acto de premiación se llevó a cabo anoche en The Palace of Fine Arts de San Francisco.



Trapiche, fundada hace 135 años, es la principal firma del Grupo Peñaflor, que tiene en su portfolio otras bodegas como El Esteco y Bodega La Rosa (Salta); Finca Las Moras (San Juan); Costa y Pampa (Chapadmalal, Provincia de Buenos Aires), entre otras.



Daniel Pi, director de Enología de la bodega, dijo a Télam que “el Wine Star Award es un reconocimiento a Trapiche y a todo el vino argentino. Es una distinción por el constante ímpetu de nuestro equipo por mejorar, lo que nos ha permitido lograr una posición de liderazgo a nivel mundial".



"Hoy la Argentina en materia de vinos está al mismo nivel que cualquier otro país del mundo, y lo que se trata de resaltar en los vinos que hacemos es el ‘sense of plays’ que es una conjunción única del clima, el suelo y el cepaje", concluyó el especialista.