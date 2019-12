Una de las acusadas por el crimen de un penitenciario acusó a la esposa del homicidio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una de las imputadas por el crimen de un agente penitenciario asesinado en Corrientes en 2018 acusó hoy a la esposa del hombre de haber cometido el homicidio y aseguró que ella la ayudó a trasladar el cadáver, informaron fuentes judiciales.



Se trata de Miriam Jara (32), presunta amante de Lorena Encinas (28), esposa de Gabriel Tichiellio (32) y quien también está acusada de matar a la víctima.



En la audiencia que se realizó en el Tribunal número 1 de Corrientes, Jara acusó a Encinas de haber matado a su marido a mazazos, tras lo cual dijo que le solicitó ayuda para ocultar el cuerpo.



"Yo no lo maté, la ayudé a mover el cuerpo, pero yo no lo maté", afirmó la mujer ante el Tribunal y no admitió que se le formulen preguntas.



Seguidamente, relató que al llegar el hombre a la casa, ella se escondió.



"Estuve escondida en la casa, escuchando como discutían hasta que luego lo vi muerto", declaró Jara.



En septiembre, Encinas, la esposa del agente, había declarado ante el juez que fue Jara quien lo mató en julio de 2018, que la había amenazado de muerte para que no delatara el hecho y luego la había obligado a ocultar el cuerpo.



Con gran cantidad de detalles, Jara contó cómo limpiaron la escena del crimen y trasladaron el cadáver, que luego apareció en la camioneta Renault Kangoo del hombre, abandonada en una avenida cercana a la ruta 12.



El abogado de la querella, Hermindo González, dijo tras la audiencia que la declaración de Jara "es un relato amañado porque está acorralada y pretende deslindar responsabilidades”.



"Se confirma lo que presumimos y acreditamos de cómo ocurrieron los hechos”, expresó el letrado.



Seguidamente, sostuvo que Jara “esperó agazapada en la clandestinidad a Tichellio, lo que habla de la extrema peligrosidad y premeditación de encontrarlo indefenso y asesinarlo en plena siesta”.



La próxima audiencia del juicio oral y público se realizará el próximo 11 de diciembre.