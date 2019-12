Una dirigente del Frente de Todos fue asesinada por su pareja

Un nuevo femicidio sacude a la sociedad. En este caso la víctima es una reconocida dirigente del Frente de Todos. Laura Sirera tenía 34 y fue asesinada por su pareja Matías Bernal, exconsejero escolar, el cual está acusado de dispararle en la cabeza en su casa del barrio Los Troncos en Pilar.

La hipótesis arroja que el hombre luego de asesinarla se intentó quitar la vida. La policía llegó al lugar antes de que se desangre y lo trasladaron de urgencia a un hospital de la zona. El femicidio causó una gran conmoción ya que la pareja era muy conocida en Pilar y ambos se desempeñaban en la actividad política.

El jueves por la noche Matías Bernal, fue intervenido quirúrgicamente y desde entonces se encuentra en terapia intensiva recuperándose. La víctima se presentaba públicamente en sus redes sociales como: “pilarense desde siempre, casada con Matias y madre de dos hijos: Benjamin y Francisco. Hace 11 años que me recibí como Abogada, y 10 años que estoy matriculada y ejerzo la profesión de forma independiente”.

Además detallaba: “Tengo mi Estudio Jurídico en el centro de Pilar, la materia a la que me dedico más habitualmente es el derecho de familia, si bien me manejo en todo lo que es Derecho Civil. Trabajé por la inclusión social tanto en la administración pública como en la militancia. Pienso que involucrarse en la política es la única forma, de adquirir los recursos y herramientas que se necesitan para llevar adelante políticas públicas que tengan que ver con esta injusticia que tanto me duele”.

