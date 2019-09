Una especialista destacó el trabajo de San Juan contra la mortalidad infantil

María Victoria Bertolino es consultora nacional de la OPS/OMS en familia, género y curso de vida, y estuvo en le provincia en el marco de las primeras jornadas que desarrollaron exitosamente el pasado viernes en el auditorio Eloy Camus.

Respecto a la mortalidad, la profesional indicó que “los promedios neonatal, infantil, materna en Argentina son una cosa, y otra cosa es cuando uno desagrega por provincias, por departamentos o por regiones geográficas, en algunos lugares está peor, en otros lugares está mejor. Por supuesto en los centros urbanos en general está un poco mejor, pero creo que se está haciendo un gran esfuerzo y trabajo, hay algunos índices de desarrollo que han mostrado mejoría. En San Juan, entonces uno cuando cruza la variable salud, al mejorar también algunos determinantes sociales que permiten un mejor acceso, incluso a la salud, mejora”.

“Pero siempre los promedios ocultan las desigualdades y las inequidades. La equidad tiene que ver con justicia también, de que todos accedan a salud y no dejar a nadie atrás, sobre todo los más vulnerables tanto por situación socioeconómica, educativa, y las dificultades geográficas también. El sistema de salud y de cobertura social tiene que llevar la salud adonde no llega, a través de la institución o a través de agentes sanitarios o educadores sanitarios que puedan acercar y hacer conocer a las personas sus derechos. Este no es un beneficio que se da por solidaridad, es un derecho que tienen del acceso a la salud”, agregó.

La especialista contó cómo es que vienen trabajando con el equipo de materno infancia del Ministerio de Salud Pública: “Estamos trabajando con ellos en un proyecto anterior que se llama Búsqueda Intencionada y Reclasificación de Muertes Maternas (BIRMA), tanto con el equipo de la Dra. Merino como con el de estadística.

“A instancias de la Dra. Merino nos propusimos hacer un taller de auditoría de muertes fetales, para los cuales vamos a trabajar con equipos de gestión, y luego, una estrategia que es la Atención de Enfermedades Prevalentes de la Infancia hasta 5 años (AEPI)”, añadió.

Bertolino se refirió también al “Curso de vida”, un concepto nuevo pero fundamental para encarar la salud del futuro. “El concepto de curso de vida, es fundamental desde varios puntos de vista, no solo desde el punto de vista biológico, psicoemocional, social del chico, sino hasta del desarrollo económico del país. Cuando uno tiene bien sentadas las bases, los cimientos en la edad adulta y de adulto mayor, va a tener menos problemas de salud, menos enfermedades de las llamadas no transmisibles como diabetes, hipertensión, entre otras. Esto tiene que ser visto desde la salud pública en general porque es un gasto para el Estado e incluso para las generaciones futuras que van a contribuir socialmente con el adulto mayor”.

“La población está envejeciendo aceleradamente, la gente vive más, hay más esperanza de vida, pero es importante tener incluso un envejecimiento saludable. Incluso el adulto mayor también es sujeto de derechos, no un beneficiario de diferentes programas y también tiene que tener derecho a una vida sana”, dijo la profesional.

San Juan tiene como política de Estado el cuidado desde la concepción, a través del Programa Mis Primeros Mil Días. Este programa fue reconocido por la Universidad de Oxford por ser una política de Estado, eficaz, innovadora y que apuesta al futuro de la sociedad con una importante inversión en el presente. Este programa cuida el crecimiento y desarrollo de los niños, desde su gestación a través del cuidado de la madre embarazada, hasta los dos años del bebé. Respecto a la importancia de los cuidados tempranos, la doctora Bertolino dijo “Todo empieza no solo cuidando la salud en forma de la asistencia, sino también inculcando hábitos saludables desde la panza de la mamá, el niño que recibe los cuidados, la mujer en el embarazo. Cuidados nutritivos, amorosos, en la lactancia que es el primer vínculo externo de apego, hasta todo el desarrollo del curso de vida. Lo que nosotros queremos recalcar es que es un continuum porque no se puede fragmentar, tenemos que articular, incluso no solo en el sistema de salud con médicos. Hay que reivindicar, fortalecer o reforzar el rol de los distintos agentes que están en el sistema de salud: obstetras, enfermeros, sociólogos, antropólogos, economía de la salud, todo es importante. La salud no solo depende de la institución de salud, depende de muchos determinantes sociales en los que deberían involucrarse diferentes instituciones y ministerios”, finalizó.