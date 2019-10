Una ex modelo de Playboy anunció que será candidata a presidenta de Croacia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Ava Karabatic, una ex modelo de Playboy de 31 años y sin antecedentes en política, anunció que se presentará como candidata a presidenta de Croacia en las elecciones de enero próximo, informó hoy la prensa internacional. "He decidido que me postularé para presidenta", informó Karabatic en sus cuentas en Instagram y Facebook, junto a varias fotos en bikini tomadas en playas de Italia, donde pasa unos días de vacaciones, según la agencia de noticias Notimex. La joven, que prometió impulsar la lucha contra la corrupción y la legalización de la marihuana y la prostitución, competirá con la actual presidenta, Kolinda Grabar-Kitarovic, quien aspira a ser reelecta por otros cinco años. "La política es mi segundo amor; ya no puedo ver cómo le pasan cosas malas a mi país; es como si todos estuvieran ciegos, nuestros jóvenes abandonan el país, las tasas de natalidad disminuyen", escribió la ex modelo. "Sé que voy a tener muchos comentarios trolls porque soy una estrella, pero eso ignora mi lado intelectual, soy profesora de lengua italiana y literatura romana", agregó Karabatic, que también es actriz de cine, pintora y autora de una autobiografía. En un manifiesto publicado en su blog y compartido en su cuenta en Instagram, Karabatic dijo que impulsará la libre circulación de personas en el país y la prohibición del aborto a partir de la sexta semana de embarazo. Asimismo, se pronunció a favor de legalizar la prostitución con el objeto de dar seguridad a las trabajadoras sexuales y cobrar impuestos a ellas y a sus clientes. También dijo que alentará la introducción de programas de educación sexual en las escuelas, la facilitación de los procedimientos para adoptar niños, leyes en defensa de los animales y para el aprovechamiento de residuos, así como una reducción del apoyo estatal a iglesias.