Una exfigura de Racing asegura que sufrió depresión al llegar al fútbol argentino

Pocas horas atrás, un futbolista de Racing Club de Avellaneda dejó una contundente declaración. Se trata de Benjamín Garré, quien militaba en Manchester City y llegó al fútbol argentino para jugar en la "Academia". En diálogo con TNT Sports, el jugador argentino dejó en claro que sufrió depresión al volver al país. Sus palabras no pasaron desapercibidas y fueron furor.

"La decisión de volver al fútbol argentino fue personal, un desafío que tomé en ese momento. En ese momento tuve problemas contractuales con el club también, me ofrecían renovar contrato pero saliendo del club a lugares que a uno no le convencían. Por eso acepté la propuesta. Diego Milito se comunicó conmigo y con un proyecto muy interesante que era lo que buscaba en ese momento", partió diciendo Garré.

Duros relatos del jugador de Racing

Luego, Benjamín indicó: "Tomé la decisión como un desafío, volver a mi país, estar con mi familia y recuperar un poco el tiempo perdido. Empezamos a jugar después de la pandemia, empiezo como titular y fui perdiendo terreno. Parece que está de moda decirlo, pero tuve un pico de depresión donde tuve que recurrir a un psicólogo. Lloraba constantemente, no me encontraba, estaba muy feliz y a los seis meses no tenía ganas de jugar más, me sentía mal".

"Recurrí a un profesional que me ayudó muchísimo, pude salir de esa etapa donde estuve muy mal. Me encontré bien en Huracán, tuve la posibilidad de contar con una confianza y un apoyo que por ahí en Racing no encontré, pude volver a desenvolverme mejor y eso hizo que pueda estar acá en Rusia. Creo que le puede llegar a pasar a cualquier persona. Lo recuerdo constantemente, lo trabajo hasta el día de hoy, no sé si estoy mejor momento que en ese momento pero sí estoy preparado por si vuelva a pasar, saber afrontarlo", aportó también el jugador de Racing.

Para cerrar, Benjamín Garré expuso: "El objetivo fue salir de esa situación, hoy me siento más capacitado por si en algún momento vuelvo a tener una situación similar. Creo que si el día de mañana me vuelve a pasar no me afecte tanto como me pasó en ese momento, lo importante es eso, estar preparado. Llegué hace cuatro o cinco meses a Rusia y el fútbol es más físico. Como en todo comienzo, se complica un poco el tema del idioma".