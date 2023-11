Una expeleadora de UFC venció el cáncer y quiere volver a las MMA

Poliana Botelho, experimentada en MMA, se encamina hacia la tercera ronda de su desafío más significativo hasta la fecha, pero su rostro aún irradia una gran sonrisa. La luchadora recibió el diagnóstico de cáncer de mama en enero de 2023. Atravesando diversas etapas en su carrera, desde victorias y derrotas en circuitos regionales hasta participaciones en Bellator y el octágono de UFC, acaba de concluir las sesiones de radioterapia en su ciudad natal, Río de Janeiro. En el podcast Trocação Franca de MMA Fighting, mostró su alegría.

"Puedo decir que esta es la pelea más dura de mi vida, porque es una que no estamos acostumbrados a pelear. Son muchos medicamentos, visitas médicas todo el tiempo. Es una pelea diferente. No es en un octágono ni en una colchoneta, no hay jabs ni patadas ni dobles piernas, nada de eso. Gracias a Dios todo va según lo planeado", partió diciendo la expeleadora de UFC.

Luego, Poliana Botelho también reconoció: "Lo que todo el mundo dice, y pude comprobarlo de primera mano, es que la quimioterapia es la peor parte, ya que exige mucho de nuestro cuerpo físicamente. Estoy sufriendo más en términos de imagen últimamente con la radioterapia. Casi no tengo pelo ahora. La gente incluso me pregunta por qué no me lo afeito, pero ahora mismo me falta valor".

Quiere regresar a las MMA

"Me siento victoriosa y veo la luz al final del túnel. Cuando recibí el diagnóstico las dos cosas que me vinieron a la cabeza fueron: ¿Se me caerá el cabello? ¿Y cuánto tiempo estaré fuera de pelear? Al principio seguí haciendo planes: “Volveré a ese mes”, pero la quimioterapia se pospuso varias veces porque los resultados de mis pruebas no eran buenos. Vi que no podía hacer planes", agregó la brasileña.

Para sentenciar, la expeleadora de UFC dijo: "Acabar con la radioterapia fue otra victoria porque cada vez se ve más la luz al final del túnel. Estoy más cerca del final ahora que desde donde comencé, así que estoy más cerca de entrenar de verdad en una jaula, de comenzar a pensar en pelear y programar una pelea. Saber que estoy llegando al final me da mucha felicidad. Estoy librando otra pelea ahora, la más importante de mi vida. Ni siquiera sé si voy a poder pelear. Creo que simplemente entraré en esa jaula y lloraré".