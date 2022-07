Un perro fue acribillado a balazos en un barrio de Rawson y su dueña busca a los culpables. Sofía Tapia, contó a DIARIO HUARPE que el hecho ocurrió en horas de la mañana del martes. La mujer encontró a su perro herido y cree que los responsables son unos vecinos, pero comentó que no tienen pruebas para denunciarlo.

“Estamos molidos porque al perro lo tenemos de chiquito y es un integrante más de la familia. Estamos molidos porque el perro ya no está y por la forma en que lo han matado”, dijo.

El hecho ocurrió en el interior del barrio La Merced, ubicado en calle Maurín antes de Calle 5. El drama de esta familia comenzó el martes en la mañana, cuando el animal quedó afuera de la vivienda tras un paseo por el barrio junto a su dueño.

Al cabo de unas horas, unos albañiles que trabajan en la casa de los damnificados advirtieron a la familia que el perro estaba herido. Al revisarlo, descubrieron que el animal tenía dos orificios en los costados, similares a heridas de bala.

Ante ello, lo llevaron a una veterinaria donde le realizaron estudios y luego lo operaron. Desafortunadamente, Homero no resistió y falleció en horas de la madrugada de este miércoles, comentó Tapia.

El perro agonizó malherido y fue operado pero no resistió

A raíz de este hecho, la familia comenzó a buscar a los responsables del hecho y apuntaron contra unos vecinos. “Seguimos los rastros de sangre y llegamos hasta la vereda de una casa del barrio donde habían baldeado, pero se notaban debajo las manchas de sangre”, dijo Sofía.

Ante esta situación consultaron a la dueña de la vivienda si había visto o sabía lo que había pasado con su perro, pero recibieron una respuesta inesperada. “La mujer se puso nerviosa, se subió a una camioneta y se quería ir. Ella nos decía: yo no he sido, a mí no me echen la culpa, mi marido se ha ido temprano y nosotros no tenemos armas. Estaba alterada y enojada. Nosotros lo primero que pensamos es que fueron ellos por la forma en que reaccionaron”, dijo la damnificada.

La mujer comentó que consultaron a varios vecinos si habían visto o escuchado algo, pero “nadie vio nada”. También señaló que en la zona no hay cámaras, por lo que el hecho no fue registrado.

Sin embargo, la joven comentó que la familia sospechada tiene antecedentes de amenazas contra los perros de los vecinos en el grupo de WhatsApp del barrio. “Hay capturas de mensajes de hace bastante tiempo atrás, de cuando entregaron el barrio que fue el 2 de agosto del año pasado. En ese tiempo, cuando nadie tenía cerradas sus casas, todos escribían que los perros rompían la basura y hacían sus necesidades en las casas. En ese momento, ese señor dijo que a los perros hay que pegarles un corchazo. Una vez compartió una foto de un perro que estaba en su casa y dijo: este es boleta”, dijo.

Por último, la familia dijo que acudió a la Policía para pedir que investigue el hecho. “Nosotros no podemos echarle la culpa porque no tenemos pruebas, pero nosotros creemos que fueron ellos. La policía nos dijo que iban a averiguar hoy en la mañana en el barrio y que nos iban a informar, pero no vino nadie”, lamentó.

"Estamos molidos. Homero era uno más de la familia", dijo Sofía a Diario Huarpe

A través de las redes, Sofía compartió una imagen de su perro ensangrentado, un extenso posteo donde contó detalles de lo ocurrido. “Lo enterramos en el fondo de casa y desde ahí hasta ahora la tristeza, rabia de la familia. Principalmente, mi hijo que nos pregunta a su papá y a mí a qué hora llega su perro Homero del médico. ¿Alguien me puede decir qué hago? ¿Cómo actuamos? Si nos mataron alguien de la familia que nadie le da valor porque no es una persona sino un animal. Pido JUSTICIA POR MI PERRO HOMERO, el amigo y compañero de mi hijo. Quiero encontrar a quien lo hizo, tanto porque me lo mataron a él y también porque anda un enfermo/a maldito/a con un arma. Me lo mataron y no hizo nada. Pido que esto no quede así, por favor”, escribió en su cuenta de Facebook.