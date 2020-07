Una familia se intoxicó con monóxido por un brasero: hay dos niños y cuatro mayores

Una familia de seis personas del departamento de Pocito terminó intoxicada con monóxido de carbono debido a un brasero. Todos quedaron internados.

En la casa del Lote Hogar 39 estaban Maira Luna de 26 años junto a sus hijas de un 1 año y de 4. También estaba Graciela Cortéz de 33, Carlos Luna de 70 y Olga Cortéz de 64. Todos inhalaron monóxido de carbono que emitía el brasero que tenían adentro de la casa.

Hasta la vivienda llegó el personal de ambulancias que los atendió y luego los trasladó hasta el servicio de Urgencias del Hospital Rawson. Ahí les hicieron un radiograma y los dejaron internados hasta que presenten una evolución favorable.

Síntomas de las intoxicaciones por monóxido de carbono

-Dolor de cabeza.

-Náuseas o vómitos.

-Mareos.

-Cansancio.

-Confusión.

-Desmayo o pérdida de conocimiento.

-Alteraciones visuales.

-Convulsiones.

-Puede haber síntomas parecidos a una intoxicación alimentaria; un cuadro gripal; un problema neurológico o cardíaco.

Recomendaciones para evitar estas intoxicaciones:

-Controlar los artefactos con gasistas matriculados.

-La llama debe tener un color azul uniforme.

-Encender y apagar los braseros y estufas a leña fuera de la casa.

-No utilizar horno ni hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente.

-Dejar una puerta o ventana entreabierta.

-No arrojar al fuego encendido plástico, goma o metales.

-Evitar mantener recipientes con agua sobre la estufa.

-Controlar que los respiradores no estén tapados.

-Apagar brasas y llamas antes de dormir.

-Ventilar las casas una vez al día.