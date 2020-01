Una fuerte polémica precede la visita de Guaidó a España

El líder opositor de Venezuela Juan Guaidó llegará mañana a España precedido por una fuerte polémica por la decisión del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de no recibirlo personalmente y el revuelo causado por un supuesto encuentro de un ministro español con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid.



Ante el desplante de Sánchez -quien decidió privilegiar la salud de su coalición de gobierno con Unidas Podemos (UP), partido de izquierda que no reconoce a Guaidó por "presidente interino" de Venezuela-, el dirigente venezolano convocó a sus compatriotas en España a una concentración en la madrileña Puerta del Sol, en la que será arropado por la derecha española.



"Sánchez no lo recibe, los demócratas españoles, sí", escribió en Twitter la vocera parlamentaria del conservador Partido Popular (PP), Cayetana Álvarez de Toledo, junto a una foto de la convocatoria de la manifestación, que tendrá lugar el sábado por la tarde.



A pesar de la presión de la derecha, el Ejecutivo español decidió que sea la canciller, Arancha González Laya, la que atienda a Guaidó.



Aunque Sánchez fue el primer mandatario europeo en reconocer a Guaidó como "presidente interino" de Venezuela hace casi un año, ante la visita el vicepresidente español Pablo Iglesias recordó su condición de "líder opositor".



"Hace un año España lideró en la Unión Europea el reconocimiento de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y Presidente Encargado de Venezuela. Un año después, esta sigue siendo nuestra posición: urgen elecciones libres y democráticas, rechazo total a la violencia y apoyo a la población", argumentó hoy la jefa de la diplomacia española a través de Twitter.



La visita de Guaidó a España, en el marco de su gira europea en busca de reforzar sus apoyos externos a un año de su autoproclamación como presidente de Venezuela, tiene lugar en medio de denuncias de la derecha española de que el gobierno de Sánchez avala la "dictadura" del mandatario Nicolás Maduro, al que el opositor venezolano prendió derrocar sin éxito.



En ese sentido, los partidos opositores pidieron al actual Ministro de Transporte, José Luis Ábalos, que explique en el Parlamento si se reunió el pasado domingo con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto madrileño de Barajas, como publicó el diario Vozpópuli, pese a que la "número dos" de Maduro tiene vetado su ingreso a territorio europeo.



Según este diario, Ábalos se reunió con Rodriguez en su avión privado durante una escala en Madrid durante una hora y media.



Los líderes del PP, Pablo Casado, y del ultraderechista Vox, Santiago Abascal volvieron a coincidir en las críticas hacia el gobierno por esta visita, que se transforma así en un elemento más de la disputa política interna de España.



Guaidó fue reconocido por cerca de 60 países que desconocen a Maduro por considerar que su último mandato surgió de elecciones irregulares.



En el caso de España, la posición del gobierno de coalición se ha moderado respecto al Ejecutivo monocolor socialista acercándose a la defensa del diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición que hace el ex presidente socialista español, José Luis Rodriguez Zapatero, quien lleva años trabajando para resolver la crisis de Venezuela.