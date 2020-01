Una impresionante creciente arrasó con una camioneta y anegó caminos

Las máquinas, camiones y operarios de nuestro Municipio, conjuntamente con Vialidad Provincial, están trabajando en la reparación del camino hacia La Majadita.

En la madrugada del día Domingo, se registraron intensas lluvias en diferentes sectores de nuestro departamento, lo cual causó grandes crecientes en el Río San Agustín y ríos en la zona Sur y Este del departamento.

A primeras horas, el Intendente Municipal Sr. Omar W. Ortiz, junto Personal de Obras y Servicios, el Comisario Sr. Jorge Carrizo, personal de Vialidad Provincial y personal Medio Ambiente, estuvieron recorriendo el camino a La Majadita, quien sufrió varios cortes debido a la gran creciente que llegó. De inmediato las máquinas y camiones de nuestro municipio y de vialidad comenzaron con los trabajos para reparar las pasadas afectadas.

Pedimos a cada vecino Vallista y turistas que visitan nuestro departamento, que tomemos conciencia, y no acampen en las zonas del río, debido al riesgo que corren y está totalmente prohibido, en la mañana de hoy la creciente arrastró una camioneta de turistas y una moto. Hoy no tuvimos que lamentar ninguna tragedia ni víctimas fatales y no queremos lamentarlas, por favor tomemos conciencia!!!

En la mañana de hoy el Río del Valle también creció.

también llovió en la localidad de las Sierras, Chucuma, Astica , Baldes de Astica, Las Tumanas ,en San Agustín y otras localidades.

Es importante informarle a las personas que transiten por Ruta 510 que lo hagan con precaución.

debido que se puede registrar algunas crecida de algunos ríos.

Para este domingo también se espera una jornada lluviosa con altas posibilidades que se extiendan sobre horas de la tarde.