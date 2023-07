Una influencer hizo toples al ganar una pelea de boxeo y la destrozaron

Daniella Hemsley, una influencer, peleó en boxeo el fin de semana y ganó, pero su festejo fue viral y la liquidaron. En un evento de Kingpyn Boxing en Dublín, Irlanda, la mencionada venció a su rival de turno por decisión y celebró de una forma que no pasó desapercibida. La misma hizo toples hacia los fanáticos y generó el repudio inmediato de miles de seguidores. Uno de ellos fue justamente Eddie Hearn, reconocido empresario y promotor del deporte.

Al comienzo de sus dichos con Boxing Social, Hearn afirmó: "Mi opinión es que lo odio. Lo odio. Hemos trabajado muy duro para que las mujeres en el boxeo sean respetadas por su capacidad, por sus méritos, por su arduo trabajo. Una cosa que debemos entender es que eso no es boxeo. Eso hay que empujarlo. Todas esas cosas: Misfits, Kingpyn, todas esas cosas. Debe alejarse tanto del boxeo profesional, y realmente necesitamos desvincularnos de lo que es".

"Hace grandes números. es entretenimiento Son todas esas cosas, y lo que vimos allí con Hemsley. Para mí, lo que estoy tratando de hacer y lo que hemos estado haciendo durante años y años, los sacrificios que la gente ha hecho para ser respetada, nuevamente, no es boxeo. Pero al mismo tiempo, creo que es más un reflejo de la sociedad que un reflejo de lo bueno o lo malo del boxeo. No me gusta", comentó luego Eddie.

Mucho enojo en el boxeo profesional

Por otra parte, el presidente de Matchroom Sport y Professional Darts Corporation dijo: "El problema actual es que quieres que los niños tengan buenos modelos a seguir. Tengo dos hijas. Cuando mis hijas pasan tiempo o conocen a Katie Taylor, es lo mejor que pude ver: mirar a una mujer que ha logrado tanto y les ha demostrado que todo es posible, incluso cuando todo está en tu contra. Todo es posible. Creo que lo que nos falta en la sociedad en este momento son modelos a seguir.

"Desafortunadamente, ahora vivimos en un mundo donde los modelos a seguir, o personas influyentes, no necesariamente están haciendo cosas que la generación anterior, como yo me clasifico, o los padres querrían que sus hijos vieran o pensaran que es aceptable. Es nada que ver con las mujeres, nada que ver con los hombres. Quiere que sus hijos se comporten de cierta manera. En mi opinión, esa no es la forma en que le gustaría que se comportaran sus hijos. Esta es solo mi opinión. Pero vivimos en un mundo mental de mierda. Desafortunadamente, la influencia está siendo perseguida por todos lados. A cada cual lo suyo", sentenció Eddie Hearn.