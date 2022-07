Una chica, que hoy tiene 14 años, denunció a su vecino por abusarla sexualmente cuando ella tenía siete años. La Justicia decidió condenar al hombre en la mañana de este viernes a ocho meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple en perjuicio de una menor de edad.

Hace siete años, la adolescente se encontraba en la vereda de la casa del abusador cuando él aprovechó para llevarla a un descampado en cercanía de la casa y la manoseó.

Tiempo más tarde, la joven le contó a su mamá y decidieron denunciarlo en conjunto. Después de la investigación correspondiente, la fiscalía comprobó el hecho de abuso sexual simple y lo condenó a ocho meses de prisión condicional.

Ahora, el vecino deberá cumplir las reglas de conducta por dos años, como no beber en exceso, no ser protagonista de otro hecho delictivo y no molestar a la víctima bajo ningún punto de vista. En este sentido, tendrá que respetar estos puntos para no ir a la cárcel.