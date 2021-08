Una madre necesita ayuda para poder dejar la casa en la que abusaron de su hija

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Este medio se reserva el nombre de los protagonistas para preservar a la víctima. Si sufrís violencia o algún tipo de abuso sexual llamá al 911 o 144.

"Mi niña no quería entrar a la casa, nosotros le pedimos que por favor acceda a quedarse unos días, pero estamos desesperados por irnos y no tenemos a quien recurrir", con estas palabras una joven madre rawsina describió cómo vive por estos días su familia después de que descubrieron que el abuelastro de la pequeña la abusó. Ahora se ven obligados a vivir en la misma casa en la que aseguran que este hombre cometió los delitos por los que ya está detenido.

En entrevista con DIARIO HUARPE la mujer contó cómo fueron los hechos que terminaron con un hombre preso y su hija con miedo de volver al lugar en el que vivió el horror.

La mujer explicó que su hija de 7 años y a otro pequeño que hoy tiene 4 años los tuvo junto a un hombre del que se separó tras un tiempo. Luego conoció a quien es su actual pareja que la ayudó a criar a sus niños y con quien tuvo una niña que tiene 3 años.

Esta familia vive en la casa de los padres de su actual pareja. "Vivimos en una habitación del fondo con ellos compartimos baño y cocina", explicó la mujer que agregó en la parte de adelante vive su suegro, su suegra y el resto de la familia de su marido.

La chica contó que hace un tiempo a su marido se le rompió el celular por eso algunas veces utiliza el teléfono de su padre para comunicarse con ella. El miércoles 28 de julio la joven salió de casa junto a sus hijas para ir a visitar a su madre, cuando su marido llegó a la habitación que comparten uso el teléfono de su papá para avisarla a la mujer que él había llegado del trabajo.

"Mi marido se puso a mirar el celular de su padre y, casi por accidente, encontró unas fotos que estaban en la Papelera del aparato. Allí vio fotos de mi hija mayor semidesnuda. Me escribió para hacer algunas preguntas sobre cosas de la casa y al final me dijo que me tenía que decir algo muy serio y me contó lo que encontró en el celular de su papá", relató la mujer aún conmocionada.

Al ver esto la mujer se puso a analizar las imágenes y por algunos elementos que salen en las fotos, se dio cuenta de que habrían sido tomadas los días 21 y 23 de julio. Con estos datos y las fotos rescatadas del teléfono del abuelastro de la niña, puso la denuncia el jueves 29 de julio.

Esto desató una verdadera crisis dentro de la familia porque el hombre fue detenido casi de forma inmediata y no faltaron familiares que le reprocharon a esta madre por haber hecho la denuncia. "Mi suegra nos corrió de la casa, pero yo no tengo dónde irme mi marido trabaja de albañil y con lo que gana tenemos dinero para subsistir, pero no para pagar un alquiler", contó la mujer.

En medio de esta encrucijada la abogada de la madre de la pequeña presentó una solicitud de protección y la Justicia resolvió que por 6 meses ellos pueden quedarse en la casa de los abuelastros hasta que puedan conseguir un lugar donde ir.

El problema es que la niña llora y no quiere quedarse allí. "Cuando le preguntamos qué había pasado con el abuelastro nos negó todo al principio, pero cuando le dijimos que teníamos las fotos se largó a llorar y nos contó que además de las fotos la hizo ver un video con contenido sexual", relató la mujer.

Sobre el porqué la menor no le contó nada a sus padres, la mujer dijo que su hija le cuenta todo, pero este hombre le dijo que si le revelaba a alguien su secreto él iba a matar a toda la familia. "Después nos dijo que no quiere vivir más en este lugar", contó la mujer angustiada.

A esto se suma otro de los puntos que se analiza que es la presencia de un tío, de 19 años. Este hombre es hermano del padrastro de la nena y se cree que se habría bajado el pantalón en presencia de la niña para que ella le tocara sus partes íntimas. Sin embargo, ese hecho ocurrió cuando el joven era menor de edad por eso esperan alguna indicación de la Justicia para la corroboración de estos datos.

Mientras tanto, la niña ya tuvo una primera entrevista con los profesionales de Anivi y ya le indicaron que debe hacer terapia con un psicólogo y no descartan hacer un abordaje en los hermanos más chicos para saber si también fueron víctimas de algún tipo de abuso.