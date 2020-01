Una madre trans de Concordia accedió a la Asignación Universal por Hijo

Una mujer trans de la ciudad de Concordia que inició en octubre pasado los trámites accedió hoy a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y recibió la tarjeta para percibir dicho ingreso.



La directora de Gestión Preventiva y Promoción municipal, Agnés Pérez, dijo que "es uno de los casos únicos en el país" que "obliga al Estado a adecuarse a las legislaciones vigentes y nuevas normativas, y adoptar una mirada inclusiva".



Además, destacó el trabajo de "contención, asesoramiento y acompañamiento de la Dirección y la buena predisposición del personal de Anses para hacer un Estado más inclusivo".



"Fue muy rápido todo, estoy muy feliz porque él va a tener la AUH para el inicio de clases y va a comenzar tercer grado", dijo Roxana, beneficiaria del programa nacional.



Por otro lado, aseguró que sufrió "mucha discriminación, y también Mateo", su hijo, pero la asignación "significa reconocerle a él y a mí el derecho".



Debido a que no estaba autorizada para percibir la AUH, la mujer invocó junto con un equipo municipal la addenda 63, que permite a quien es responsable del cuidado del menor el cobro de dicha asignación.



"Es importante empoderarlas para que se sientan sujetos de derecho, esta decisión política transforma el 'no se puede' en derechos y beneficios", dijo Darío Perez, del área de Diversidad Sexual municipal.



Este es el segundo caso en Concordia que una mujer trans percibirá la AUH.



En 2010, Georgina Soledad Leguizamón inició los trámites pero desde Anses le pidieron que en la partida de nacimiento de su hijo figure que el menor no tenía padre, sino dos madres.



Por eso, inició una medida en la Justicia entrerriana, y en 2018 -luego de un fallo del juez de Familia de Concordia, Rodolfo Jáuregui- Anses le otorgó el beneficio.