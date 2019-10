Una mamá de dos nenas trans contó cómo vivió la transformación

Alejandra Ávila es madre de 4 hijos, una joven de 19 años y trillizos, todos nacieron varones, pero ya en la primera infancia dos de los nenes comenzaron a expresar su identidad como mujeres. Con el tiempo Alejandra y su marido Fidel Anzoategui comenzaron el proceso que los llevá a asumir la verdadera identidad sexual de sus hijas que ya tienen 11 años y lograron que el Estado les otorgue el DNI como mujeres. Este jueves se conoció la noticia de una nena que se plantó frente a sus compañeros de un colegio católico y les pidió que no la llamen como varón, sino que la reconozcan como niña.

Esto generó malestar en la comunidad educativa en donde hasta presentaron una nota. Alejandra opinó sobre este caso y reconoció que, a pesar de años de lucha, las escuelas siguen con una mentalidad cerrada y que sus docentes no se capacitan y por eso no están en condiciones de aceptar la diversidad.

Ávila evitó hablar puntualmente del caso de esta nena que cursa en el Colegio María Auxiliadora, pero si opinó en base a lo que sabe de la realidad que se vive en las escuelas. Esta mamá ya pasó por varias instituciones hasta que consiguió un lugar en donde realmente aceptan a sus dos niñas trans.

"En estos años en otras escuelas han llegado a pedirme que sacar a mis hijas de la institución. Una vez una maestra le dijo a una de mis niñas que no dijera que es trans por temor a lo que diga la gente", aseguró Alejandra citando solo dos ejemplos de los tantos hechos de discriminación que han vivido.

Esta mamá quien ha dado charlas sobre temas de diversidad sexual contó que no sólo las instituciones discriminan a los chicos, sino que también son muchos los padres que no se animan a ver a sus hijos tal cual son. "Esta no aceptación les genera mucho dolor a los chicos, de hecho los niños y adolescentes trans tienen un alto índice de suicidio. Es que les cuesta mucho manejar lo que les pasa y a esto se suma la falta de comprensión de los demás", opinó.

MIRÁ TAMBIÉN Un nene se paró ante sus compañeros y les contó que se siente mujer

Ante la pregunta de si es necesario o no que haya Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, Alejandra opinó que es fundamental. "No se trata de inculcar una ideología de género como algunos piensan, sino de informar y capacitar a toda la comunidad educativa en todo lo relacionado con la sexualidad para que ésta pueda vivirse de manera plena". Esta madre agregó, además que es importante que las personas que dicten las capacitaciones hayan pasados por las situaciones que relatan. "No se puede contar desde afuera si realmente se quiere educar con perspectiva de género", aseguró.