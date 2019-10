Un nene se paró ante sus compañeros y les contó que se siente mujer

Un pequeño de 9 años pidió permiso para hablar con sus compañeros, se paró frente al aula y les dijo que se siente una mujer, además, les pidió que por favor lo llamen por su nombre femenino. Este hecho generó diferentes reacciones incluyendo a un grupo de padres que presentó una nota explicando el tema.

De acuerdo a lo que informó radio Sarmiento, este hecho se registró en el colegio María Auxiliadora. Se dice que el menor viene trabajando desde hace un tiempo la problemática de su sexualidad y que llegó un momento en el que la menor se animó a pedir que comiencen a tratarla como una nena.

Después de que pasó esto, los chicos comentaron esto en sus casas. Este dato generó la reacción de un grupo de 9 padres presentaron una nota pidiendo explicaciones.

Si bien en el texto no hace alusión al pedido de esta niña, ni a su situación particular, en el texto firmado por un grupo de 9 padres se solicita a la institución que se abstenga de dar clases de Educación sexual con lo que ellos consideran como "ideología de género". Para ello nombran el articulado de la Ley de Educación Sexual en la que se deja constancia de que los padres pueden solicitar que no se les imparta estos contenidos a sus hijos.

Mientras tanto, desde el colegio en cuestión no brindaron declaraciones publicas. El tema ya llegó al ministerio de Educación en donde se ha comenzado con una serie de reuniones para definir las acciones a seguir para poder apoyar a la alumna, a sus compañeros, y los padres de la comunidad educativa.