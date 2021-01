Una mamá fue presa por impedir que su hijo vea a su padre

Este miércoles y envuelto en una situación dramática, un papá que lleva muchos años peleando judicialmente para poder ver a su hijo, finalmente pudo hacerlo, pero en medio de un escándalo.

El progenitor se hizo presente en el domicilio donde vive su hijo junto a su madre y desconociendo todo mandato judicial, se negó a dar cumplimiento a lo que la justicia le ordenaba.

Fue así que M. A. M. (el padre del menor) acompañado por la fuerza pública, pudo llevarse a su hijo para cumplir con el régimen de comunicación le había sido otorgado, tras un largo peregrinar con la abogada de familia, la doctora Dorita Aguiar.

La letrada comentó a DIARIO HUARPE, que no solo tuvo que lidiar con los abogados de la es pareja de su defendido sino también con algunos jueces que intervinieron en el caso al igual que una fiscal, que desconocían o no reconocían, que negarse a cumplir con el régimen de comunicación con padres no convivientes es un delito.

Esta situación está estipulada en la ley 24.270 del año ´93, la cual estipula en su inciso 3° que quien incumpla con el régimen de contacto comunicacional en menores de 10 años, puede tener una sanción de seis meses a tres años de prisión, y ante una denuncia por incumplimiento la justicia debería actuar de oficio en el caso, atendiendo a que se trata de un delito de instancia privada.

El menor en involucrado en este conflicto tiene 5 años y tiene asignado un régimen de contacto con su padre los días miércoles de 15 a 19 horas y los domingos de 11 a 20 horas.

La mujer pasó al menos 24 horas detenida el pasado miércoles, pero no por incumplir el mandato judicial, sino por haber agredido al personal policial que acompañó al padre del menor a buscarlo.

El papá tenía una restricción de acercamiento, pero acompañado por la autoridad policial puede pasar a buscarlo.

La doctora Aguiar aclaró que su defendido dejó de cumplir con su cuota alimentaria cuando fue denunciado por su ex de haber abusado a su hijo. Causa que culminó con su absolución ya que las pericias médicas y psicológicas determinaron que el niño no había sido abusado.

Durante todo ese tiempo el hombre no pudo ver al menor y por eso dejó de pagar. Ahora la situación es distinta y M. A. M. se comprometió a pagar su deuda, pero exige a la justicia que la mujer que lo denunció injustamente, también pague por la falsa acusación y se le imponga una multa.

El menor en involucrado en este conflicto tiene 5 años y tiene asignado un régimen de contacto con su padre los días miércoles de 15 a 19 horas y los domingos de 11 a 20 horas. El reencuentro del menor con su padre, fue un momento emotivo contó la abogada y el menor estaba muy feliz de ver a su padre.

De ser así que el monto de la multa se aplique a la deuda y si hay diferencia, él pagará el total, aseguró la letrada.

Este no es el único caso que se conoce de un padre que o puede ver a sus hijos, hay una asociación “Papás en Lucha” que fue creada por padres que se encuentran en esta situación, quienes unidos persiguen un mismo fin.

Después de conocido este fallo, desde el pasado miércoles hasta este viernes, se han sumado más de 10 planteos de padres que quieren buscar por vía judicial, la restitución de su contacto comunicacional con sus hijos.

