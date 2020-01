Una manifestación de bomberos se enfrenta a la policía en París

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Miles de bomberos marcharon hoy en la capital francesa para exigir una mejora de salario, el mantenimiento de sus efectivos, que se les confiera el estatuto de oficio de riesgo, la garantía del mantenimiento de jubilación actual y contra el sistema de pensiones de Emmanuel Macron en general, entro otras demandas, y se enfrentaron con la policía.



Los bomberos se declararon hoy en huelga y bloquearon la autopista de circunvalación de París, lo que generó el enfrentamiento con la policía antidisturbios antes de partir a la plaza de la República hacia la plaza de la Nación.



La Prefectura de Policía aseguró en su cuenta de Twitter que entre 200 y 300 bomberos se habían salido del recorrido autorizado en la avenida Parmentier, lo que había obligado a las fuerzas del orden a intervenir.



En menos de una hora de protesta, comenzaron a surgir tensiones entre los bomberos y la policía y los agentes utilizaron gases lacrimógenos y reprimieron con bastones contra un grupo de manifestantes que iban cubiertos con sus cascos y trajes ignífugos, informó la agencia de noticias EFE.



Con bombas de humo, sirenas y petardos. los bomberos estaban decididos a hacer escuchar sus demandas.



A primera hora de la tarde, muchos bomberos se reunieron en la plaza de la República para desfilar en procesión ante el llamado del sindicato, que denunció la "falta de consideración" de las autoridades hacia su empresa.



Como símbolo de su angustia, dos bomberos se prendieron fuego en medio de la avenida de la República, una inmolación simbólica que fue rápidamente extinguida por sus colegas.



Los bomberos exigen la revaluación del 28% de su bono de incendio, que actualmente representa hasta el 19% de su salario base y que no se ajusta desde 1990.



En paralelo a la manifestación, sus representantes tenían cita para negociar en el Ministerio del Interior, después de otra entrevista infructuosa el pasado día 17, indicó la agencia española.



Los bomberos lamentan la falta de escucha del gobierno, que no quiere reconocer a los bomberos en la categoría profesional "peligrosa e insalubre".



Ya en octubre del año pasado hubo otra manifestación en la capital francesa en la que miles de bomberos participaron, como hoy, llegados de toda Francia con las mismas reivindicaciones.



En Francia hay unos 248.000 bomberos, de los cuales 40.500 son profesionales, 195.000 voluntarios y 12.500 tienen un estatuto militar particular, los de París y Marsella, las dos mayores ciudades del país.