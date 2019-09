Una moto quedó envuelta entre las llamas tras un fuerte choque

Pasadas las 20.30 horas del sábado una moto quedó tendida en el pavimento envuelta en llamas. Este hecho sucedió tras un fuerte impacto que tuvo contra una camioneta. El siniestro ocurrió en la intersección de Ruta 40 y Calle 5, departamento de Rawson.

El conductor, del que no trascendió la identidad, quedó tendido sobre la calzada. Mientras a unos escasos metros su moto ardía producto de la combustión que liberó al chocar contra el otro vehículo. Todavía no pueden establecer cuáles fueron las causales del impacto. Al parecer ambos confluyeron a esa arteria y no se percibieron.

Por las heridas, el hombre, dueño de la moto fue trasladado hasta el Hospital Rawson, donde lo asistieron de urgencia. Actuó personal de la Comisaría 6ta.