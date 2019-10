Una muestra de diseño, tecnología y tradición artesanal se exhibe en el Museo de Arte Decorativo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una exposición itinerante que cruza los campos de diseño, tecnología y tradición artesanal, se exhibirá hasta el 1 de diciembre en el Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires. La muestra "Why-What-Who", presenta trabajos de 24 egresados y tutores del Master Fashion Artefact, (University of the Arts London), e incorpora en esta edición la #SalaArgentina como un desafío en la metodología proyectual. En esta exhibición convergen el diseño, la tecnología y la tradición artesanal, explorando las experiencias que ponen en relación al cuerpo, los accesorios y sus materialidades. Esta propuesta es organizada por el London College of Fashion en alianza con el Observatorio de Tendencias del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Museo Nacional de Arte Decorativo y cuenta con el apoyo especial de la Embajada Británica en Argentina y el British Council. La muestra, que ya pasó por Venecia y Beijing, exhibe piezas desarrolladas por artistas locales como Alejandra Mizrahi (Tucumán) y Juliana García Bello (Tierra del Fuego), quienes trabajan de forma virtual en duplas creativas con los diseñadores colombianos Gabriel Carmelo Ramírez y Daniel Ramos Obregón. El Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires está ubicado en Avenida del Libertador 1902.