Este miércoles 24 de abril, el departamento de 25 de Mayo se vio sacudido por un hecho de vandalismo que casi pasa a mayores. Dos mujeres, que fueron vistas a través de las cámaras de seguridad de la casa de la vecina denunciante, iniciaron fuego en una palmera que, rápidamente, ardió y las llamas casi alcanzan la casa. María del Valle Huerta fue la vecina damnificada y quien manifestó a través de sus redes sociales que el incendio fue intencional. Además, el fuego quemó cables de la electricidad, por lo que están sin luz.

“Anoche nos despertamos por el resplandor del fuego en mi ventana, un susto que no pasó a mayores gracias a Dios”, comenzó a relatar el desesperante momento que vivió la mujer en el departamento del sureste. “Se incendió la palmera del costado de mi casa, fue intencional, revisamos las cámaras y fueron dos chicas. No sé cuál fue su intención, pero la verdad no la pasamos nada bien y estamos sin luz”, agregó Huerta.

A su vez, comentó que hace varios años habían sufrido un incendio en el cual perdieron todo lo que tenían y resultó ser que fue intencional. En esta ocasión, la denuncia fue realizada y se armó un expediente. “Espero contar con el apoyo de la gente para compartir o los que tengan cámaras puedan ayudarnos a identificarlas y que paguen los daños que ocasionaron”, mencionó la vecina.

Por último, remarcó que también se había prendido fuego otra palmera y duda sobre si las autoras fueran las mismas que prendieron el árbol de la puerta de su casa. “No es un juego, puede pasar a mayores. Gracias a los Bomberos y la Policía que llegaron rápido se pudo evitar daños mayores”, finalizó la mujer. En la caja de comentarios del posteo que realizó huerta, muchos vecinos veinticinqueños manifestaron que estas personas producen vandalismo seguido y que ya habrían quemado varios árboles de la ciudad. “A mí me hicieron lo mismo y lamentablemente quedó en la nada. Encima me querían multar a mí porque las hice sacar”, dice uno de los comentarios de la publicación. Al parecer, las dos personas serían menores de edad, según relatan los vecinos.