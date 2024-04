Este miércoles en horas de la siesta, una joven sanjuanina sufrió el robo de su medio de transporte, una bicicleta marca Fosil, color celeste claro. La damnificada publicó el robo a través de sus redes sociales, ya que pudo obtener algunas imágenes del ladrón por una de las cámaras de los comercios cercanos. Busca solidaridad de los sanjuaninos para obtener datos sobre el hombre que robó su bicicleta.

Camila había llegado al IN.E.S. Carmen Peñaloza, ubicado en calle San Luis y Mendoza, en pleno centro sanjuanino, a bordo de su bicicleta para cursar dentro de las instalaciones. Según relató la víctima fue a las 14:40 horas, por el horario que aparece en las cámaras. “Fue dentro del pasillo del instituto, yo tenía la bicicleta a unos metros porque había entrado a cursar y no sabemos si la persona que la ha robado va al instituto o no porque no hay cámaras dentro, pero estaba dentro del edificio”, comentó Camila a DIARIO HUARPE.

Publicidad

La bici robada es una mountain bike marca Fosil color celeste con detalles rojo.

En cuestión de segundos, el hombre agarró la bicicleta, se subió y escapó tranquilamente por las calles del centro sanjuanino. Mediante las cámaras de seguridad, se pudo alcanzar a ver que el ladrón era de tez morena, morocho, aproximadamente de 1,65 mts. de altura, tiene el pelo corto y rapado a los costados. Además, llevaba una mochila bicolor, gris y roja, un pantalón marrón claro y una remera mangas largas negra. Por último, tenía una campera verde oscura colgada en su manos.

Por último, la víctima dejó su número de teléfono por si alguien conoce información sobre el hombre o sobre la bicicleta tipo mountain bike marca Fosil en color celeste claro con detalles rojos. El número de contacto es 2644646329.