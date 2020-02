Una mujer quiso hacer una broma y por poco muere asfixiada

Los usuarios de TikTok cada día realizan retos mas atrevidos y arriesgados a la plataforma. Algunos de esos vídeos acumulan millones de reproducciones porque se vuelven virales por un motivo u otro.

Y ese es precisamente el caso de Mollie O’Brien. La usuaria canadiense subió un vídeo acompañado de la canción I Just Did a Bad Thing de Bill Wurtz. El vídeo sigue la letra de la canción, que deja entrever que ha hecho algo de lo que se arrepiente. Al final del clip se descubre lo sucedido: Mollie se ha metido una armónica en la boca y no se la puede sacar. No solo eso, sino que cada vez que respira el instrumento emite unos graciosos sonidos. Pero a juzgar por la cara que pone, no debió ser divertido.

A pesar de que pudo terminar muy mal la joven decidió publicar el mal momento, y la filmación ya tiene cerca de dos millones de reproducciones y ha sido muy comentado en las otras redes sociales. En entrevista con un medio de Canadá, Mollie explicó que intentaba entretener a su primo pequeño y que de repente se dio cuenta de que no podía sacar el instrumento de su boca.

“Cada vez que respiraba fuerte porque tenía ataques de pánico emitía un sonido distinto”, dijo la chica. Finalmente, Mollie avisó a su madre y la mujer llevó al hospital. Una vez allí, los médicos la mandaron a un dentista, quien logró extraer la armónica con la ayuda de un mecanismo especial para mantener abierta la boca de los pacientes. Este le dijo a la joven que nunca más volviese a hacer algo así, ya que las consecuencias podrían haber sido fatales.