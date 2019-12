Una niña de Chimbas necesita ayuda para seguir viviendo

La madre de Carla Guzmán está viviendo momentos desesperantes ya que su hija es electrodependiente y desde el martes a las 21 no tienen luz debido al fuerte viento Sur que hubo en la provincia. Por su condición de salud, la nena debe estar conectada las 24 horas a diferentes aparatos, como un respirador y un monitor de frecuencia cardíaca que controlan que permanezca con vida así que ahora están viviendo críticos momentos.

Debido a la falta de energía en su casa en el barrio Conjunto 12, Chimbas, los equipos a los que está conectada la niña funcionaron con un grupo electrógeno que anda con nafta pero ya se agotó la misma. Por el momento, optó por cargar parte de los equipos en la comisaría de la zona pero si el aspirador se le queda sin batería deberá concurrir al hospital y no tiene los medios para hacerlo por la falta de colectivos.

"Necesitamos que nos restablezcan el suministro eléctrico, Energía San Juan recién se hizo presente a las 10 pero a esa hora los aparatos ya no tenían batería, recién me dijeron que tengo que esperar dos horas a ver si vuelve, si esto no pasa tengo que llevar a Carla al hospital pero ella, por el respirador, tiene que tener una cama en la terapia, ella está sana, tengo miedo de que vuelva con un virus", contó Yanina, su madre.