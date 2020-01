Una niña hindú de 12 años se descompuso en su ascenso al Aconcagua

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una niña de 12 años proveniente de la India que el 17 de enero comenzó a escalar el cerro Aconcagua junto a su padre para dar un mensaje de superación, se descompuso a mitad de camino y se encuentra en observación a la espera de descartar un mal de altura y poder continuar su ascenso a la cima.



“Empezó a subir y en la zona conocida como Nido de Cóndores (a 5.380 metros sobre el nivel del mar), el personal del Servicio Médico la hizo bajar a Plaza de Mulas porque estaba vomitando”, informaron esta tarde a Télam fuentes de la Secretaría de Medio Ambiente.



Según se indicó, allí se quedará un tiempo no precisado hasta que se descarte o no si es mal de altura, para corroborar su aptitud física en poder continuar el ascenso a la cima del Coloso de América, de 6.960 metros de altura.



Se trata de Kaamya Karthikeyan, una niña de la India que llegó a Mendoza junto a su padre Sundaram en diciembre de 2019, y a mediados de este mes obtuvo la autorización del juzgado de familia a cargo de Carlos Juri, luego de que la dirección de Recursos Naturales de la provincia le negara el permiso para iniciar la expedición.



Tras obtener una autorización judicial, la niña pudo cumplir su sueño de intentar hacer cumbre junto a su padre al Aconcagua en la misión denominada Sahas, con el objetivo de enviar un mensaje para romper estructuras machistas arraigadas en su país, se informó desde la organización de la travesía.



“Creo que viniendo acá, al Aconcagua, facilito a los chicos pensar que es posible alcanzar metas y que el deporte es una vía que trasciende lo estrictamente deportivo y el resto de sus propias vidas. Las montañas más difíciles las escalo junto a mi padre, con mi mamá he escalado también varias veces", dijo Kaamya a la prensa en Mendoza mientras aguardaba la autorización judicial.



El mal agudo de montaña (MAM), conocido como mal de altura, mal de páramo, soroche, apunamiento, puna o mal de puna, es la falta de adaptación del organismo a la hipoxia (falta de oxígeno) de la altitud.



La gravedad del trastorno está en relación directa con la velocidad de ascenso y la altitud alcanzada.