Una nueva manifestación pidió en Tel Aviv la renuncia de Netanyahu

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Por segundo sábado consecutivo miles de israelíes salieron hoy a las calles de Tel Aviv para reclamar la renuncia del primer ministro de Israel en funciones, Benjamín Netanyahu, después de que el fiscal general del Estado lo acusara por corrupción.



La protesta, organizada por el Movimiento por un Gobierno de Calidad, se concentró en la céntrica plaza Habima fue más masiva que la del sábado anterior. Políticos y activistas de izquierda se acercaron para demostrar su descontento tras el anuncio, el jueves de la semana pasada, de que Netanyahu será formalmente acusado por cargos de fraude, cohecho y abuso de confianza.



"Hoy dijimos, con una voz fuerte y clara, que no tendremos un primer ministro acusado de recibir sobornos", declaró a Efe Tomer Naor, uno de los organizadores, quien agregó que el foco de la protesta no fueron los aspectos legales sino "éticos y democráticos".



Los manifestantes, que según estimaciones de medios locales alcanzaron los 5.000 y duplicaron la cantidad del sábado pasado, portaron carteles en los que llamaron "criminal" al actual mandatario y corearon frases como "Netanyahu, renuncia, Israel es más importante" y "Democracia fuerte, Israel fuerte", informó EFE.



Esta protesta se da tan solo cuatro días después de que miles de israelíes se reunieran en otra plaza de la ciudad en apoyo al primer ministro, que denunció que la acusación en su contra es una "intento golpista" y atacó duramente a la Justicia y la Policía.



En esa movilización, los manifestantes pidieron la renuncia del fiscal general del Estado, Avijai Mandelblit y pidieron el arresto de miembros específicos de su equipo.



Aunque Netanyahu aún conserva el apoyo de la mayoría de su partido, el derechista Likud, el Comité Central de la formación se reunirá el jueves para decidir si celebran o no primarias, a tan solo seis días de que expire el plazo que tiene la Knéset (Parlamento de Israel), para poder formar un Gobierno y evitar los terceros comicios generales en menos de un año.