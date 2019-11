Una nueva terapia para el cáncer de próstata reduce un 25% el riesgo de muerte

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una nueva terapia para enfermos de cáncer de próstata que disminuye un 25% el riesgo de muerte y un 72% las probabilidades de sufrir metástasis fue aprobado recientemente en la Argentina, afirmaron hoy especialistas con motivo del día mundial de la enfermedad, que se conmemora cada 17 de noviembre.



​El nuevo tratamiento está dirigido a enfermos que no responden a la terapia hormonal convencional, y que son monitoreados clínicamente hasta que el tumor progresa y hace metástasis, es decir, se extiende a otros órganos del cuerpo.



“Aún cuando ha habido avances en el tratamiento del cáncer de próstata en los últimos años, la enfermedad es potencialmente mortal, particularmente cuando los pacientes progresan a etapas avanzadas de la enfermedad metastásica", explicó el médico clínico y neurólogo Luis Pliego.



Pliego destacó que hasta la aprobación de esta terapia, llamada apalutamida, los enfermos que no respondían a los medicamentos convencionales "no tenían ningún tratamiento aprobado para ayudar a prevenir o retrasar la aparición de las metástasis”.



El especialista subrayó que según un estudio que incluyó a más de 1.200 enfermos, la nueva droga "retrasa la aparición de la metástasis más de tres años y reduce el riesgo de su aparición un 72%, manteniendo la calidad de vida".



"Sumado a eso, y de acuerdo con los resultados de análisis de largo plazo del estudio clínico presentados el pasado mes de septiembre en la European Society of Medical Oncology, apalutamida demostró disminuir el riesgo de muerte en un 25% para este mismo grupo de pacientes", enfatizó Pliego.



Se estima que en América Latina cuatro de cada diez pacientes son diagnosticados cuando el cáncer ya no tiene cura.



Por ello, en la Argentina, el Consenso Nacional Inter-Sociedades para el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Próstata recomienda que los hombres de más de 50 años realicen la consulta con un especialista, ya que "un diagnóstico y tratamiento a tiempo puede evitar que el tumor progrese y se disemine a otras partes del cuerpo".