Una nueva terapia para un cáncer de mama que reduce un 40% el riesgo de muerte ya está en Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una nueva terapia para un tipo de cáncer de mama que afecta principalmente a mujeres jóvenes y mostró reducir el riesgo de muerte y progresión de la enfermedad un 40% fue aprobado recientemente en la Argentina, se informó hoy. Se trata del cáncer de mama triple negativo, que representa el 15% de los cánceres de mama, y se llama así porque "tanto los receptores de estrógeno y progesterona como el HER2 son negativos", explicó a Télam Victoria Costanzo, especialista en oncología clínica. La médica señaló que si bien el triple negativo es el tipo de cáncer de mama menos frecuente, también es el más difícil de tratar, ya que es muy heterogéneo. "Hasta ahora tratábamos a todas las pacientes igual porque no había otra alternativa, pero ahora se incorporó este nuevo tratamiento, que consiste en una inmunoterapia que, combinada con quimioterapia, demostró reducir el riesgo de progresión de la enfermedad y muerte en un 40% y lograr una sobrevida global de 25 meses", destacó. Costanzo, también subjefa de la Unidad de Cáncer de Mama del Instituto Alexander Fleming, indicó que en líneas generales se puede hablar de tres grandes subtipos de cáncer de mama: el más frecuente es el conocido como "hormono dependiente", es decir, aquellos tumores que expresan receptores de estrógeno o progesterona. Le siguen aquellos que expresan una proteína llamada HER2 y luego el triple negativo. "En pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásicas, es decir, aquellas que tienen compromiso fuera de la mama, y dentro de ellas un subgrupo específico que representa aproximadamente el 40% de los casos, la nueva terapia no sólo redujo el riesgo de progresión, sino que también demostró que las mujeres viven más tiempo", retomó la oncóloga. Y destacó: "Son contados los tratamientos en cáncer de mama con metástasis que logran que las mujeres vivan más". Según datos del Instituto Nacional del Cáncer (INC), cada año se diagnostican en la Argentina unos 19.000 casos de cáncer de mama.