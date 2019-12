Una oficina del Hospital Rawson terminó inundada por la lluvia

La fuerte tormenta que se desató en la tarde noche de este lunes sobre buena parte del territorio provincial, incluso con granizo en algunos departamentos sanjuaninos, provocó distintos problemas como el anegamiento de calles y cortes de energía eléctrica.

Una de las consecuencias más graves de la lluvia se viralizó rápidamente a través de un video que filmaron trabajadores del Hospital Doctor Guillermo Rawson en el que demostraron la manera en que se inundó una oficina ubicada en la fase tres del nosocomio inaugurada hace dos años.

MIRÁ TAMBIÉN Hubo una fuerte lluvia y granizo en algunas zonas de San Juan

DIARIO HUARPE confirmó con fuentes oficiales que el hecho efectivamente sucedió como demuestra la filmación, aunque descartaron que el origen fuera un problema de construcción. “Lo que pasó es que hubo una obstrucción en el desagüe de lluvias del techo, por lo tanto el agua no tenía por dónde salir y empezó a filtrarse hacia adentro inundando una oficina de Enfermería de Pediatría”, explicaron.

Ante esto, personal de mantenimiento se abocó a trabajar para la desobstrucción de la cañería y que el agua corriera como corresponde al sistema, situación que en pocos minutos terminó siendo subsanada.

MIRÁ TAMBIÉN Fuerte caída de granizo en el Sur sanjuanino

Es preciso indicar que la tercera fase del Hospital Rawson quedó inaugurada en octubre de 2017 y requirió una inversión de $350 millones para su construcción a través de la empresa Galvarini y Asociados. “Esto no tiene que ver con un problema de construcción”, resaltó la fuente consultada por este medio, “pasa que llueve poco, entonces cuando viene una tormenta de estas características recién uno se da cuenta de la obstrucción de un desagüe”, añadió.

El hospital tiene contratada una empresa que se encarga del mantenimiento general del edificio, incluida la parte que terminó inundada, por lo que sería la responsable de no haber hecho la limpieza correspondiente de hojas y demás elementos que terminaron atrancando el desagote del techo.

“La fase tres lleva dos años, hubo varias lluvias en este tiempo y no había pasado nunca. Entonces no es un problema de construcción. De todas maneras, esto no tendría que pasar”, concluyeron.