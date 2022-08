En la mañana de ayer viernes, Pamela Benegas fue víctima de un violento asalto en el interior de su comercio ubicado en el cruce de calles Entre Ríos y Rivadavia, tan solo a una cuadra de la Catedral. A media mañana una pareja que aparentaban ser padres, ingresaron al local con intensiones de realizar una compra, cuando realmente mostraron para que estaban allí. La mujer comenzó a golpear salvajemente a la víctima mientras el hombre fue directamente hasta la caja registradora.

Eran cerca de las 10 de la mañana del viernes, cuando Pamela se encontraba en el interior de su negocio de muebles y electrodomésticos en Entre Ríos al 100. "Nosotros tenemos un sistema de apertura desde adentro, cuando los vi en la puerta, con esto del día del niño, pensé que venían a comprar algún juguete. Antes de entrar, estuvieron viendo los triciclos que tenemos en la vereda. Cuando ingresaron, el hombre directamente pateo uno de los triciclos y ahí comenzó todo", dijo Pamela Benegas a DIARIO HUARPE.

Publicidad

Una vez que Pamela vio el accionar del hombre, se acercó a la pareja. "Al principio creí que el hombre podía estar enojado con lo que pensé que era la esposa. Me acerqué a pedirle que no golpeara la mercadería y cuando me quise dar cuenta estaba en el piso acorralada por la mujer que empezó a pegarme, mientras que el delincuente corrió hasta el mostrador donde está la caja registradora", contó la mujer.

En ese momento, Pamela se encontraba acompañada de una amiga que no es personal fijo del lugar, pero la estaba ayudando con las ventas por la fecha especial. "Cuando el hombre se fue hasta el mostrador, intentó agarrar a mi amiga, peor como el mesón es muy grande, no pudo saltarlo. En ese momento ella estaba con el teléfono fijo en la mano hablando con unos proveedores. Rápidamente, al ver la situación, llamó a la policía, mientras yo seguía en el piso, siendo golpeada. Me dieron golpes en la cara, en la cabeza y patadas en todo el cuerpo", mencionó la damnificada.

Cuando la amiga de Pamela gritó que la policía venía en camino, fue el momento en que la pareja de delincuentes se dieron a la fuga. Hasta el lugar llegó personal policial, quienes no pudieron dar con los ladrones. Personal medicó se hizo presente para dar asistencia a la joven que se encontraba muy golpeada y con una gran perdida de sangre de su nariz. "Me asistieron en el lugar y me dieron la orden para ir al médico. Aparentemente, tengo el tabique fisurado", finalizo la víctima.