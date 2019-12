Una pick up fue el vehículo más vendido en la Argentina por segundo año consecutivo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La pick up Toyota Hilux cerró 2019 como el vehículo más vendido del año de la Argentina, al alcanzar los 33.483 patentamientos, mientras que el liviano más vendido fue el Toyota Etios, con 32.024 unidades, por lo cual la marca obtuvo ambos logros por segundo año consecutivo.



Así se desprende del informe de ventas del año que difundió esta tarde la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara), en el que se reflejó que la venta de autos cayó 42,7% en los últimos 12 meses y alcanzó su nivel mas bajo desde 2006.



A pesar de los logros de Toyota, la marca mas vendida de 2019 fue Volkswagen que cerró el año con 68.618 unidades y ratificó su liderazgo indiscutido de los últimos años, seguida por Toyota (65.065), Renault (63.389), Chevrolet (50.997) y Ford (49.933), entre los cinco primeros.



En el detalle de los modelos preferidos por los argentinos se destacó que la píck up Hilux de la automotriz Toyota lideró su segmento y el ranking general de patentamientos, al alcanzar las 33.483 unidades.



Entre los automóviles, el líder del segmento fue el Toyota Etios, que con 32.024 ventas se impuso sobre el el Ford Ka (30.437), el Chevrolet Onix (30.313), el Chevrolet Prisma (27.973) y el Volkswagen Gol Trend (24.725), entre los primeras cinco más elegidos.



En el segmento de los comerciales livianos que lideró la Hilux -tal como ya lo había hecho en 2018 y 2016-, le siguieron la también la pick up Volkswagen Amarok (18.180), la Ford Ranger (16.738), la Renault Duster Oroch (13.608) y la Chevrolet S10 (10.581).