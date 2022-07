Un chat entre dos sanjuaninos se viralizó en la mañana de este miércoles por un insólito motivo: una sanjuanina creyó que su esposa le estaba siendo infiel por unos chats que él tenía en su celular. "Él te tiene agendado como Gloria. ¿Sos hombre o mujer?", le pregunta ella y él le responde: "Soy hombre y me dicen Gloria". Víctor Castro es un reconocido hincha de San Martín al que lo apodan Gloria y fue a él que le llegó este inaudito mensaje a través de WhatsApp, en el que desconfiaban de una infidelidad. DIARIO HUARPE habló con el hombre, reconocido en el ambiente verdinegro, y manifestó que no es la primera vez que le pasa.

Víctor Castro es tan fanático del Verdinegro que hasta tiene una bandera en la cual se lee su apodo "El Gloria". Según comentó, vende indumentaria del equipo del Pueblo Viejo, por lo que muchos hinchas tienen su número agendado. En este sentido, el hombre recibió un mensaje a través de WhatsApp, en el que le enviaron una foto y le preguntaron: "¿Lo conocés? Es mi marido". El sanjuanino respondió que no lo conocía.

El insólito chat. Foto: Gentileza.

"Vendo ropa de San Martín y por eso me tiene que haber tenido agendado como Gloria, porque así me dicen, pero no lo conozco al pibe que la chica me mostró la foto", contó al respecto.