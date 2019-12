Una sanjuanina fue acosada por un hombre que le pedía sexo en pleno centro

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Este medio evita la utilización de lenguaje procaz, sin embargo, en este caso se remite a los dichos del protagonista de la noticia.

Una sanjuanina utilizó sus redes sociales para contar lo que vivió durante el fin de semana cuando estaba en el centro capitalino. Según posteó en su cuenta de Twitter, la joven aseguró que fue acosada por un hombre que la invitó a tener un encuentro sexual. El hecho se dio el domingo cuando esperaba el colectivo para ir a su casa.

“Hoy camino a mi casa (destino que tuve que cambiar) me crucé con un hijo de la m… en la calle. Me miró y me dijo "vamos a c… mami". Pensé "que hermosa manera de empezar el domingo". Me senté en la parada de mi bondi y vi de reojo que él tipo se había devuelto”, comenzó el relato de la sanjuanina.

Posteo realizado por M.R en Twitter sobre el acoso sufrido en pleno centro.

Ella contó que quedó “helada”. Dijo que el hombre agarró su celular y se puso atrás a hablar con otra persona. En esa conversación decía cosas inapropiadas y subidas de tono, "conseguime una p… porque tengo muchas ganas de c... Hace una movida no sé, pero estoy re caliente", dijo en su Twitter. M.R. contó que se puso nerviosa y no sabía qué hacer.

En eso llegó una señora a la parada del colectivo y el hombre tomó distancia. Justo cuando venía el colectivo de la joven él corrió para subirse entonces ella decidió bajarse. Pensó: "voy a comprar algo para desayunar y me voy a la casa de mi novio", relató en su hilo de Twitter.

La joven dijo que el hombre la perseguía a cambio de sexo.

M.R, destacó la experiencia como una película de terror. Fue a un supermercado se tardó veinte minutos dando vueltas y haciendo tiempo para ver si la situación se calmaba. Pagó y cuando estaba agarrando las cosas vio que el hombre estaba ahí, del otro lado del vidrio, esperándola afuera. Ella esperó un rato más dentro del lugar, aseguró que no podía dar aviso a nadie por su estado de nerviosismo. Cuando salió fue a la parada de colectivo y llegó muy asustada a la casa del novio.