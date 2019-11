Una sobrina de José Alperovich lo denunció por violación

Una sobrina del senador y exgobernador de Tucumán José Alperovich lo denunció ante la Justicia por violación. La joven tiene 29 años y trabajó para su tío como asistente personal desde el 2017. A través del colectivo #NoNosCallamosMás habló sobre lo que vivió con su familiar.

"Durante un año y medio, mi tío José Alperovich violentó mi integridad física, psicológica y sexual", dice la carta que la mujer. "No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirla, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe".

MIRÁ TAMBIÉN Rubinstein renunciará a su cargo tras la polémica por el aborto

Agregó: "El mío se llama Jose Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quién fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él".

"No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual", denunció la joven. Según relató, ella se quedaba "inmovilizada y paralizada" durante los abusos, "esperando que todo termine".

Fuente: TN.